Убегаем от холодов: в каких теплых краях встретить Новый год

Во всех магазинах Украины уже царит рождественская атмосфера. Кто-то скупает елочные украшения, а некоторые уже готовятся к празднику Николая. А еще многих не покидает мысль, какое место выбрать для новогодней феерии. А как насчет того, чтобы выйти за рамки привычного и поехать туда, где согревает солнце. Куда отправиться на встречу с 2025 годом — читайте ниже.

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Шарм-эль-Шейх, Египет

Поселок располагается на юге Синайского полуострова на побережье Красного моря. Зимой средняя температура воздуха колеблется от 20°C до 25°C. А вода в море держится на отметке 23-24°C.

Египтяне отмечают Новый год осенью, однако для путешественников здесь традиционно устраивают празднование в европейском стиле с елками, Санта-Клаусом и изысканным ужином.

Масштабы вечеринки зависят от отеля. Здесь проводятся банкеты и шоу с известными артистами. Имейте в виду, оплата за новогоднюю ночь обычно предусмотрена отдельно. Также здесь работают ночные клубы.

Советуем прогуляться по площади Сохо. Здесь размещаются бары и рестораны. Местность характеризуется современной архитектурой с яркими вывесками и гирляндами. Здесь туристы смогут увидеть уникальный поющий фонтан.

А еще сходите в развлекательный комплекс "1001 ночь". Здесь находится дворец, построенный в восточном стиле а также сувенирные и ювелирные магазины. Вечером здесь выступают профессиональные танцоры, актеры и акробаты.

Коломбо, Шри-Ланка

Коммерческая столица и самый большой город страны. Он находится на западном побережье острова. Климат здесь муссонный, поэтому часто можно приехать в сезон дождей. Но это точно не помешает отдыху. Ведь с декабря по февраль средняя температура воздуха колеблется от 30 до 31°C.

В новогоднюю ночь здесь запускают фейерверки, а на праздничный ужин готовят свежих омаров и королевские креветки.

Пока в Украине будут продолжаться морозы, в Коломбо можно заняться серфингом, позагорать и встретиться с гигантскими морскими черепахами. Один из самых популярных пляжей – Mount Lavinia Beach.

За атмосферными бухтами и кокосовыми пальмами направляйтесь в Tangalle. А ценителям дайвинга рекомендуем съездить в Hikkaduwa. Здесь преобладают коралловые рифы и скалы.

Обязательно посетите плавающий рынок Петтах. Когда-то здесь среди сплошного болота находились частично разрушенные склады. Впоследствии все переоборудовали. Сегодня здесь можно купить фрукты, овощи, сувениры и ювелирные изделия.

Бангкок, Таиланд

Располагается на реке Чаопхрая, недалеко от побережья Сиамского залива. Город считается одним из ведущих финансовых и экономических центров Юго-Восточной Азии. Климат здесь субэкваториальный, потому в регионе тепло весь год. С декабря по январь средняя температура воздуха колеблется от 30 до 31°C.

В канун Рождества торговые центры начинают сезон распродаж. А на набережных устанавливают ярмарки. В новогоднюю ночь на променаде Asiatique запускают фейерверки, которые могут занять более 20 минут. Здесь советуем сходить на колесо обозрения. Также в некоторых отелях делают шоу-программы.

Кстати, в Пхукете, на побережье Patong Beach, во время празднования организовывают пенные вечеринки и выступают иностранные диджеи и исполнители. А в Паттайе, на пирсе Bali Hai можно увидеть необычное представление – танцующие автомобили.

Обязательно посетите Королевский дворец в Бангкоке. Его строительство началось в 1782 году. С XVIII века он служил резиденцией королей Таиланда. Сейчас это строение — самый популярный памятник страны.

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Город находится в южной части Персидского залива у побережья Аравийского полуострова. Климат здесь тропический и пустынный. Поэтому столицу считают одной из самых засушливых в мире. Зимой средняя температура воздуха колеблется от 23°C до 26°C.

В новогоднюю ночь в Абу-Даби устанавливают уникальную елку, которую украшают драгоценностями. Также здесь устраивают разнообразные шоу и запускают яркие фейерверки, продолжительностью около 40 минут.

Интересный факт: распивать алкоголь на улицах города запрещено. За это назначается штраф.

А еще сходите в Etihad Towers – комплекс из пяти небоскребов на берегу Персидского залива. Здесь поднимитесь на 74 этаж, на котором располагается смотровая площадка "Observation Deck at 300".

И, конечно, посетите парк развлечений Ferrari World. Здесь находится самая быстрая горка в мире. Ее разгон составляет 240 километров в час. Также здесь множество аттракционов как для взрослых, так и для детей.

Уникальные традиции, экзотическая кухня, тёплые воды океана – все это сделает ваш Новый год особенным! Выходите за рамки привычного и открывайте новые горизонты!

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