Пятнадцатый пакет санкций ЕС против РФ согласован и одобрен, окончательного его утверждения следует ожидать уже в ближайшие дни.

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За коментарем глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, обмеження спрямовані на боротьбу з так званим російським тіньовим флотом, схемою, за якою Москва експортує нафту та нафтопродукти в обхід обмежень, встановлених G7 та їхніми партнерами. А до третьої річниці з початку російського повномасштабного вторгнення Європа готує 16-й пакет, і він, за повідомленнями європейських чиновників, має бути особливо ‎масштабним. Тож попри постійні погрози та шантаж, що перманентно лунають з Кремля, світова спільнота не має наміру звертати з шляху підтримки українського народу, шляху, що має привести до нашої перемоги та убезпечити Європу від розростання російської експансії. Як говориться, собаки гавкають, а караван іде.

Україна ж переживає історичні події та випробування, відстоюючи власну незалежність та фактично захищаючи безпеку усієї Європи впродовж тяжких та виснажливих майже трьох років протистояння російському агресору. Водночас українці продовжують йти до перемоги і не лише на полі бою, а й на політичній міжнародній арені, зближаючись з європейськими намірами і цінностями та віддаляючись від російських пут. І якщо раніше у світі Україну часто асоціювали з Росією, розглядаючи її своєрідним придатком, то тепер ні у кого немає сумнівів, що ця держава у центрі Європи обрала свій шлях розвитку, а також стала форпостом демократії та прогресу континенту. І на цьому шляху українцям вдалося заручитися підтримкою навіть тих країн, які вважалися скептично налаштованими до євроінтеграційних намірів України, і таких країн стає все більше. Міжнародна підтримка ділом, словами та намірами допомагає українцям долати труднощі і рухатися до перемоги.

Як відомо, за повідомленнями ЗМІ та оцінками аналітиків, адміністрація Байдена має намір посилити військову та фінансову підтримку України в останні тижні свого терміну. За результатами нещодавнього санкційного пакета США практично всі банки з найбільших за активами фінансових установ Росії втратили доступ до світової фінансової системи, і деякі з них вже заявили про припинення валютних розрахунків. Як відомо, США ввели санкції проти російського "Газпромбанку" і тепер навіть віддані та "дружні" до Москви країни відмовляються від такої співпраці, зокрема до таких "висновків" дійшли в Угорщині, В'єтнамі, Казахстані, Катарі, Туреччині, ОАЕ. "Газпромбанк" – один з найбільших російських банків, який використовують для закупівель військової техніки і виплат військовим, а ще його послугами користуються країни, які досі купують російський газ. Тепер такої можливості немає. Відомо також, що США теж розглядають питання впровадження нових санкцій проти тіньового флоту РФ, і це може статися впродовж найближчих тижнів.

Через свою агресію проти України та відповідні обмеження Москва втратила традиційних покупців морської нафти в ЄС, російський енергетичний сектор зазнав незворотних змін. Тому, в пошуках нових ринків збуту та можливостей, росіяни почали збільшувати тіньовий флот та шукати нових споживачів і шляхів, наприклад, в Азії, а саме в Індії та КНР. Росія створила свій тіньовий флот із застарілих танкерів, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти. За повідомленнями української розвідки, вже ідентифіковано 238 суден, які РФ використовує для обходу обмежень. Загалом тіньовий флот налічує понад тисячу переважно застарілих, без належного страхування, з заплутаними структурами власності та управління суден. З лютого 2022 року, за повідомленнями ГУР, російські тіньові танкери були причетні до більш як 50 інцидентів з порушеннями в просторах від Данських проток до Малайзії. Приховуючи свій вантаж та, відповідно, відмовляючись від лоцманських послуг, ці судна вдаються до оманливих тактик у морі, що може призвести до катастроф, зокрема екологічних, та завдають збитків прибережним країнам. І це ще одна масштабна міжнародна загроза, створена в Москві.

Раніше санкції проти тіньового флоту Росії застосувала і Велика Британія, кількість танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії сягнула 73, більше, ніж у будь-якої іншої країни. Заява про це пролунала під час зустрічі міністрів МЗС G7 в Італії зумисно, щоб підштовхнути інші країни до продовження тиску на російську військову машину, паралельно із зусиллями щодо посилення військової та фінансової підтримки України.Не все добре через західні санкції не лише на морі, а в повітряному просторі росіян. Відомо, що після повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресорка планувала побудувати 108 пасажирських літаки, але спромоглася лише на сім, а запланована одна з найбільших за всю історію світової авіації технологічних реформ цілої авіаційної індустрії з переведенням її на національне виробництво опинилася на межі провалу. Так, у відповідь на західні санкції російський уряд ухвалив у 2022 році Комплексну програму розвитку авіатранспортної галузі, згідно з якою до 2030 року планувалося виготовити понад тисячу літаків. Але не всі мрії стають реальністю, тепер країна-агресор намагається замінити іноземні двигуни і повертає у виробництво застарілі лайнери Іл-96-300 і Ту-214. Ресурси, які могли б піти на будівництво цивільної авіації, йдуть, зокрема, на виробництво і ремонт бойових літаків. Дійшло навіть до того, що росіяни планують придбати старі вантажні Boeing, щоб пустити їх на запчастини. Тож не сталося так, як бажалося.

Загалом експерти роблять висновки про те, що найближчим часом Москву все ж чекають серйозні проблеми, бо економіка країни-агресорки виявилася не надто стійкою попри запевнення Кремля. Показовим з огляду на це став факт ухвалення РФ рішень, спрямованих на скорочення витрат уряду на поранених військових, боротьбу з інфляцією, а також вирішення довгострокових демографічних проблем – не до цього зараз Путіну і його прибічникам. У пошуках додаткових коштів на терор російським можновладцям доводиться шукати шляхи поповнення необхідних коштів, а це, своєю чергою, свідчить про те, що російська економіка все ж не може залишатися стійкою до західних санкцій, грошових обмежень та безболісно вести затяжні війни. Тож послідовна міжнародна підтримка українського опору далі посилюватиме економічні проблеми Москви. Втім, зараз головне завдання для українців і світу загалом – зупинити кремлівську агресію. І для того, щоб українські сили захисту змогли швидко подолати агресора на полі бою, необхідно не збавляти, а далі посилювати підтримку України та водночас посилювати санкційний тиск на РФ. Лише рішуча впевненість у підтримці Україну політично, фінансово, гуманітарно та зброєю, скільки це буде потрібно, може стати гарантом перемоги та якнайшвидшого процесу відновлення країни від жахливих наслідків російської агресії.