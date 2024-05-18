Беларусь увеличивает поставки топлива в Россию: в ЦНС раскрыли подробности

Беларусь, подконтрольная режиму диктатора Александра Лукашенко, наращивает поставки топлива стране-агрессору РФ. Увеличение объемов связано с дефицитом, возникшим из-за ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. "Оккупированная кремлем Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на вражеских НПЗ", – говорится в сообщении.

Ссылаясь на свидетельства местных жителей, в ЦНС добавили, что в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного горючего и его поставок в РФ по железной дороге.

Охрану перевозки в Беларуси осуществляют боевики ЧВК "Вагнер" и батальон охраны белорусского министерства внутренних дел (МВД).

"Россия без топлива – это отличная иллюстрация путинского правления. Однако режим Лукашенко не способен покрыть дефицит и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участия оккупированной республики в войне против Украины", – констатировали в Центре национального сопротивления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ, единственный на российском побережье Черного моря, экстренно остановил работу после атаки БПЛА в ночь на 17 мая. Прилет пришелся по установке по производству сжиженного углеводородного газа.

– Позже стало известно, что взрывы НПЗ в Туапсе и других на военных объектах РФ были совместной операцией СБУ и ГУР.

– Туапсинский НПЗ уже подвергался атаке дронов в январе 2024 года, после чего был закрытым около трех месяцев. Возобновил работу он только в конце апреля.

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