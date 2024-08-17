Беларусь помогает России 'модернизировать' иранские беспилотники: уже наладили производство

Беларусь принялась помогать России модернизировать иранские беспилотники. На одном из предприятий военно-промышленного комплекса Беларуси, в частности, перекрашивают "Шахеды" в черный цвет для маскировки ночных запусков.

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Направляя импортируемые из Ирана дроны-камикадзе на гомельский завод, Россия стремится избежать перегрузки производства по сбору "Шахедов" в Татарстане. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко продолжает помогать российскому "коллеге" Владимиру Путину в продолжении полномасштабной агрессии РФ против Украины. Россия активно использует беларуский ВПК в своих целях, в частности, беларусы помогают россиянам "модернизировать" иранские дроны-камикадзе.

Так, на одном из гомельских оборонных предприятий "Шахеды" перекрашивают в черный цвет, чтобы усложнить их обнаружение украинскими ПВО во время ночных атак.

"Речь идет об импортированных из Ирана Shahed 136. Их окрашивание происходит в Беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают "шахеды" по иранской технологии. Таким образом, режим Лукашенко продолжает обслуживать захватническую войну Кремля и пытается затянуть свою страну в войну. Призываем местное население и дальше передавать информацию о сотрудничестве двух режимов", – отметили в ЦНС, указав бот для передачи информации.

Напомним, пока белорусские рабочие красят иранские дроны, чтобы россияне смогли нанести Украине как можно большие разрушения, Лукашенко призвал Украину и Россию к переговорам. Псевдомиротворец выдал, что две воюющие страны должны "завершить драчку".