'Надо завершить драчку': Лукашенко призвал Украину и Россию к переговорам и набросился на США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и страну-агрессора Россию сесть за стол переговоров и закончить "эту драчку" – так он назвал войну РФ против нашего государства. Он заявил, что якобы продолжения войны хотят только на Западе.

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Об этом Лукашенко заявил российскому пропагандистскому каналу. Его цитирует Белта.

По словам белорусского диктатора, война не нужна ни украинцам, ни белорусам, ни россиянам. И только высокопоставленные должностные лица на Западе хотят, "чтобы мы друг друга уничтожили".

Лукашенко в своей привычной лукавой манере заявил, что якобы имеет какие-то "закрытые факты", свидетельствующие о таких разговорах политиков западных стран, которые хотят, чтобы в котле войны "все подохли" – и украинцы, и россияне.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят – высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга – украинцы, русские – пускай в этом котле все подохнут", – заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор "намекнул", что якобы так говорят "высокопоставленные лица американского происхождения".

"Это высокопоставленные должностные лица об этом говорят. Американского происхождения (немного открою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили", – добавил Лукашенко.

При этом Лукашенко недавно распорядился передать РФ часть военной техники для закрытия нужд воюющей в Украине российской армии. Ее он забрал из подразделений действующей белорусской армии, поскольку арсеналы также истощены. Лукашенко, по сути, разоружил свои войска в угоду Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, Лукашенко запаниковал, что Россия может проиграть в войне. Он заявил, что если Россия падет, то якобы в эту ситуацию будут вовлечены все страны СНГ, а с Беларусью "разберутся отдельно".

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