'Беларусь остается в орбите влияния России': в ГПСУ оценили угрозы на границе и объяснили, куда Лукашенко стянул войска

На сегодняшний день вблизи государственной границы Украины не зафиксировано накопления белорусских войск. Силы обороны полностью контролируют ситуацию по всей протяженности границы от Волынской до Черниговской области.

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При этом украинские защитники готовы к развитию любых ситуаций, ведь Беларусь остается в орбите влияния России. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

По его словам, в непосредственной близости к государственной границе не было замечено существенного наращивания подразделений армии Беларуси. Как следствие, нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы в ГПСУ не отмечали.

"По самой линии границы все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют по всей протяженности от Волыни до Черниговщины, и каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы мы не отмечали. Кроме того, мы не фиксируем, чтобы в непосредственной близости к нашей границе происходило перемещение техники или личного состава или же существенное наращивание подразделений армии Беларуси", – сказал спикер ГПСУ.

В то же время Демченко заявил, что Украина готова к любым ситуациям на границе, ведь Беларусь остается в сфере влияния страны-агрессора РФ. По его словам, в глубине территории Беларуси все же идет определенное перемещение техники и личного состава. Представитель ГПСУ объяснил, что белорусские войска находятся на расстоянии в десятки километров от украинской границы.

"Надеемся, конечно, что Беларуси хватит здравого смысла не делать необдуманных шагов и попыток дестабилизации ситуации на нашем направлении. Потому что наши воины будут давать адекватный ответ", – заявил Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Две недели назад Беларусь начала перекидывание танков на границу с Украиной якобы для "реагирования на любые возможные провокации".

– По информации "Беларускі Гаюн", РБ перебросила ближе к границе по меньшей мере 1100 человек л/с. Это минимальная подтвержденная численность войск созданной группировки (согласно информации, известной по состоянию на 23 августа).

– По словам Лукашенко, Минск якобы "был вынужден" перебросить к границе с Украиной "почти треть своей армии", а оборона западной границы Беларуси "при необходимости" может быть изменена на наступление.

– Министерство иностранных дел нашего государства призвало Минск "не совершать трагических для своей страны ошибок под давлением Москвы" и отвести войска.

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