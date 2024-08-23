Беларусь перебросила к границе с Украиной минимум тысячу военных и готовится вооружить "народное ополчение": что происходит

Минск с 10 августа направляет к беларусско-украинской границе дополнительные войска и технику. Тем временем замначальника генштаба ВС РБ Виктор Тумар порассуждал: мол, если бы Украина начала в Беларуси такую же операцию, как в Курской области России, то в бой нужно было бы отправлять тероборону и народное ополчение РБ.

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По словам министра обороны страны Виктора Хренина, происходит "усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях". Как отметили журналисты Motolko Help, ситуация напоминает события июня-июля 2024 года, когда режим Александра Лукашенко, используя формальный предлог, снова начал переброску армии к границе. Только тогда причиной называли БПЛА, якобы залетавшие на территорию РБ, а сейчас – операцию ВСУ на Курщине.

18 августа Лукашенко заявил: "Считайте, треть армии мы ввели [на территории вблизи южной границы]". Впрочем, это не соответствует действительности. Важно обратить внимание, что эту "статистику" беларусский диктатор озвучил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 1" – соответственно, сообщение адресовалось российской аудитории.

В Motolko Help подсчитали, что РБ перебросила ближе к границе с Украиной по меньшей мере 1100 человек личного состава. Это минимальная подтвержденная численность войск созданной группировки (согласно информации, известной по состоянию на 23 августа).

Подтвержденная группировка, сконцентрированная у границы с Украиной, включает в себя:

– 1 механизированный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-82А), ≈ 350 человек л/с;

– 1 танковый батальон: не менее 20 боевых бронированных машин (танков Т-72Б), ≈ 150 человек л/с;

– 1 парашютно-десантный батальон: 30 боевых бронированных машин (БТР-70МБ1), ≈ 300 человек л/с;

– 1 мотострелковая (разведывательная) рота: 16 единиц техники, ≈50 человек л/с;

– 1 звено (4 штурмовика Су-25): переброшены на оперативный аэродром;

– 2 вертолета Ми-8: переброшены на оперативные аэродромы;

– 1 зенитный ракетный дивизион (ЗРК С-300ПС): 5 самоходных пусковых установок, командный пункт 5Н63С, радиолокационная станция 76Н6, ≈70 человек л/с;

– подразделения специального назначения КГБ, МВД и внутренних войск, ≈150 человек л/с.

Вероятно, в приграничье командование также направило подразделения радиоэлектронной борьбы, связи, беспилотных авиационных комплексов и т.п.

Требуется подтверждение о переброске в приграничье:

– 1 дивизиона РСЗО "Полонез" / "Полонез-М";

– 1 дивизиона ОТРК "Искандер-М";

– механизированных подразделений Западного оперативного командования (ЗОК);

– 1 зенитного ракетного дивизиона (ЗРК С-300ПС);

– 1 зенитного ракетного дивизиона (ЗРК "Бук");

– 1 звена (4 истребителей МиГ-29 / Су-30СМ) на оперативный аэродром.

"Количество перебрасываемых к границе сил не несет угрозы для Украины. Войска расположены на глубине до 50 километров от границы. Это подтверждают и официальные украинские источники. Эскалация обстановки на границе преследует информационные и политические, а не военные цели", – уверены расследователи. Однако они подчеркнули, что ситуация развивается и требует дальнейшего наблюдения.

Беларусское командование припугнуло народным ополчением

На фоне активизации ВС и ВВС РБ заместитель начальника ГШ по научной работе Виктор Тумар заявил: народное ополчение Беларуси могло бы хорошо справляться с диверсионно-разведывательными группами.

"Дали бы возможность людям отстаивать свой дом с оружием", – сказал полковник в интервью пропагандистам. Мол, тогда бы ДРГ не могли бы перемещаться спокойно, а "у украинцев не было бы возможности просто так расстреливать гражданские автомобили".

"Вот в чем наша идея и оборона – это народ. А основа – это вооруженные силы. Поэтому мы выстраиваем эту систему именно так. И территориальные войска, и народное ополчение работают под руководством генерального штаба ВС Беларуси", – сказал Тумар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Лукашенко выдал, что Украина организовала операцию в Курской области России якобы для того, чтобы подтолкнуть Москву или Минск к применению ядерного оружия. Также он считает, что войска РФ и диктатор Владимир Путин "умрут, но снесут" ВСУ с Курщины.

– В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Лукашенко продолжает действовать в интересах России.

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