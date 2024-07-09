Беларусь начала совместные с Китаем военные учения вблизи границы Польши: что известно

В Беларуси 9 июля стартовали совместные учения Беларуси и Китая. Беларуские и китайские военнослужащие будут отрабатывать "ночное десантирование, преодоление водных преград, ведение действий в населенном пункте" возле границы с Польшей.

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Учения объявлены как антитеррористические. Подробности озвучили в министерстве обороны Республики Беларусь.

Открытие "совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая" под названием "Атакующий сокол" состоялось 9 июля на полигоне "Брестский".

Согласно официальной версии беларуской стороны, "в рамках антитеррористических учений военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград, ведения действий в населенном пункте".

"События в мире сложные, обстановка сложная, поэтому, изучив новые формы и способы ведения тактических задач, здесь на учениях мы будем все эти моменты отрабатывать. С учетом всего того нового, наработанного за последние годы, внедрим и посмотрим, как совместное подразделение будет вести действия. При этом подразделения на отдельных этапах будут сводные, не будет отдельно китайского подразделения, или отдельно белорусского – они будут действовать совместно", – заявил командующий сил специальных операций ВС РБ Вадим Денисенко.

Напомним, о том, что в Беларусь прибыли китайские военные, стало известно еще 6 июля. Тогда же сообщалось, что представители Народно-освободительной армии Китая намерены принять участье в совместной антитеррористической тренировке с беларусами.

По информации Telegram-канала "Белорусский Гаюн", китайский самолет приземлился на военный аэродром "Барановичи". Также в сообществе отметили, что первым элементом этих учений для 61-й истребительной авиабазы можно считать освоение английского языка для понимания "китайского английского" в условиях стресса (посадка иностранного самолета) и дальнейшего взаимодействия на тренировках после стольких лет работы с россиянами.