Беларусь начала проверку боеспособности авиации и ПВО: что известно

В понедельник, 30 сентября, в Беларуси начали проверку соединений и воинских частей вооруженных сил. Основной акцент делается на готовности подразделений ВВС и войск ПВО "выполнять задачи по предназначению".

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Об этом сообщили в минобороны Беларуси. Там заявили, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов вооруженных сил РБ.

Личный состав, в том числе военнообязанные, призванные из запаса, будут выполнять весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к ее применению.

"Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ нужно и дальше укреплять свою обороноспособность, а также готовиться противостоять противнику в случае военной агрессии. При этом он утверждает, что сама Беларусь воевать не собирается.

Как сообщал OBOZ.UA, беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения НАТО на Республику Беларусь Минск и Москва готовы применить ядерное оружие. Он предположил, что это начнет третью мировую войну.

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