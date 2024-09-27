"Если НАТО нападет": Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие
Беларусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения НАТО на Республику Беларусь Минск и Москва готовы применить ядерное оружие. Он предположил, что это начнет третью мировую войну.
"Угрозы" для РБ со стороны Запада политик прокомментировал 27 сентября на встрече со студентами минских инженерно-технических вузов в формате "Открытый микрофон". Его процитировали пропагандистские СМИ.
Лукашенко напомнил, что на форуме ко Дню народного единства 17 сентября он уже говорил, что нападение на РБ – это третья мировая.
"Спасибо, недавно [Владимир] Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова.
Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", – сказал диктатор.
Он признал, что на ядерный удар "нам могут ответить", в том числе по российской территории. Поэтому РФ "применит весь арсенал, а это уже мировая война".
Запад, как заявил Лукашенко, не хочет такого глобального конфликта и не готов к нему.
"Но мы им откровенно говорим: красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю", – добавил т.н. президент РБ.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 25 сентября кремлевский главарь Владимир Путин заявил о решении внести изменения в ядерную доктрину РФ. У агрессора намекнули, якобы это позволит нанести удар ЯО по Украине. А позже в Кремле признались, что решили изменить эту доктрину, чтобы угрожать странам Запада.
– В Институте изучения войны отметили: традиционные ядерные угрозы Москвы уже теряют свое влияние, поэтому Путин ищет новый "механизм" для запугиваний.
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