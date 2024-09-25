'Беспилотники – это серьезная новинка': Лукашенко снова заговорил о подготовке Беларуси к войне. Фото

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ нужно и дальше укреплять свою обороноспособность, а также готовиться противостоять противнику в случае военной агрессии. При этом он утверждает, что сама Беларусь воевать не собирается.

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Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА. Соответствующие заявления Лукашенко сделал 24 сентября на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне.

"Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать…Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было", – сказал он.

По словам диктатора, какой бы ни была напряженной обстановка вокруг Беларуси, в Минске пока "не наблюдают тенденций" к развязыванию войны против них.

В Беларуси уже четыре раза реформировали армию, учитывая опыт как "событий на фронте в соседнем государстве", так и военных конфликтов за последние годы в мире. Сейчас РБ уже пятый раз подходит к модернизации своих вооруженных сил, сказал Лукашенко.

На Обуз-Лесновского полигоне ему представили новинки в сфере беспилотных летательных аппаратов, которые стали новым словом в тактике ведения современных боевых действий.

"Беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, вспять не повернет. Но значительно повлияет на ход военных действий. Беспилотники – дело серьезное. Дело, как военные говорят, очень эффективное и выгодное с точки зрения войны. Жутко так говорить, но тем не менее. Сегодня, как я говорил, воюющие стороны не жалеют беспилотников для того, чтобы охотиться за одним человеком. Поэтому что это дешевле, чем подготовить бойца", – заявил незаконно избранный президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лукашенко заявил, что Минск не будет давать приказы воевать за пределами Беларуси. Потому что касательно ситуации в Украине в соседней стране проводится "совершенно понятная и честная политика".

– На фоне стягивания войск Беларуси ближе к границе с Украиной пограничники ГПСУ на Черниговщине усилили мониторинг и совершают наблюдение на суше, воде и в воздухе. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности.

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