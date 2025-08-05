Беларусь готовится к войне за Россию на законодательном уровне? Что задумал Лукашенко

В Беларуси рассмотрят изменения в законы о военной безопасности и обороне, которые теоретически позволят ввести военное положение в стране из-за полномасштабной войны России против Украины. Соответствующий законопроект разработало министерство обороны Беларуси, его уже направили на рассмотрение в нижнюю палату парламента РБ.

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Об этом сообщило Минобороны Республики Беларусь. Новый законопроект может легализовать втягивание Беларуси в российскую войну против Украины.

Так, документ под названием "Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" предусматривает, в частности, уточнение и конкретизацию задач вооруженных сил, функций генерального штаба по обеспечению военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь.

А также приведение в соответствие с военной доктриной перечня военных угроз, которые являются основаниями для введения военного положения на территории Беларуси.

В проекте прямо говорится о возможности реагирования на "вооруженную агрессию против Союзного государства", то есть – не только против самой Беларуси, но и против России как "союзного партнера".

Это открывает потенциальную возможность введения военного положения в Беларуси даже в случае ударов украинских Вооруженных сил по военным объектам на территории РФ, что сейчас стало уже регулярной практикой.

Отметим, что договор о создании Союзного государства между Россией и Беларусью был подписан еще в 1999 году. Он предусматривает интеграцию, в частности в сфере безопасности и обороны. Именно на его основе белорусские власти могут интерпретировать удары по России как угрозу и для РБ.

Как известно, Украина регулярно наносит удары по военной инфраструктуре на территории России, а также проводит рейды в приграничные области РФ. Это все Кремль трактует как "внешнюю агрессию".

Учитывая это новая инициатива Минобороны Беларуси может стать формальным поводом для участия страны в войне с Украиной для "защиты союзного государства".

Как сообщал OBOZ.UA, Беларусь наращивает оборонное производство для нужд российского ВПК. На фоне западных санкций Россия ищет альтернативы получения компонентов для своего вооружения. Такой альтернативой может стать Беларусь, где особенно интенсивно сейчас запускают производства БпЛА, электроники двойного назначения и прицелов.

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