"Отрабатывают боевое слаживание": в Воздушных силах рассказали о целях авиационных учений, которые устроили Беларусь и Россия

На совместных авиаучениях на территории Беларуси военнослужащие РФ и РБ пытаются отработать боевое слаживание, считает представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Однако он назвал эти мероприятия больше политическими, нежели военными.

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Ситуацию в небе над страной-соседкой Украины представитель ВСУ прокомментировал в эфире объединенного теле- и радиомарафона "Єдині новини". Он отметил, что взлеты некоторых самолетов в РБ приводят к сигналу воздушной тревоги в Украине. Но участвуют в учениях не только они (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас мы наблюдаем на аэродромах Беларуси смешанные авиационные экипажи, там рядом с российскими самолетами стоят белорусские Миг-29. Таким образом они отрабатывают какое-то там себе боевое слаживание, какие-то полеты, показывают "единство армии" и так далее... Но это больше политического характера, пожалуй, учения, чем они приведут к какому-то боевому слаживанию", – заявил Игнат.

Напомним, что 16 января на территории Беларуси ВС РФ и ВС РБ начали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений региональной группировки войск. Они продлятся до 1 февраля 2023 года.

В Генштабе предупреждали, что активизация российской авиации в Беларуси влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине.

Как писал OBOZREVATEL:

– 19 января по всей Украине оглашали воздушную тревогу из-за взлета в РБ российских истребителей МиГ-31К. Они являются ракетоносителями "Кинжалов" (эти гиперзвуковые ракеты наша ПВО перехватить не может).

– По данным группы "Беларускі Гаюн", тогда у одного из МиГ-31К (бортовой номер RF-95194) в небе произошел помпаж двигателя (то есть возгорание). Это сопровождалось звуком взрыва. Самолет был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи".

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