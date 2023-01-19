В Беларуси у истребителя в небе вспыхнул двигатель: были слышны звуки ''взрыва''

В четверг, 19 января, в Беларуси у российского истребителя МиГ-31К в небе вспыхнул двигатель. Возгорание сопровождалось звуком взрыва – это был помпаж двигателя после возгорания.

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Об инциденте сообщил беларуский Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Там отметили, что взрыв слышали жители Молодечненского района Минской области. Он был такой силы, что во многих домах даже затряслись окна.

Отмечается, что в результате МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи".

В этой ситуации интересно то, что указанный истребитель уже горел при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах 25 декабря. Тогда сообщалось, что какое-то время он не сможет летать. Исследователи группы не располагали данными о точных причинах происшествия.

Отметим, что истребители МиГ-31К могут нести гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал".

Напомним: с утра 19 января в Беларуси зафиксировано увеличение активности военной авиации, в связи с чем в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем в минобороны Беларуси объявили о начале второго этапа совместных с Россией летно-тактических учений.

Над соседним государством фиксировались полеты российских вертолетов, а в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государство-террорист Россия осуществила переброску авиационной составляющей в Беларусь с 8 по 12 января. В частности, 8 января на аэродром "Мачулищи" прибыли девять вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, часть из них маркирована символом российской агрессии против Украины "Z".

– Уже 16 января Беларусь и Россия начали совместные учения авиационных подразделений ВС, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. В них будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и сил ПВО республики. Учения будут продолжаться до 1 февраля.

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