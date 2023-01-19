В Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности: СМИ рассказали, какие истребители подняли в небо, и назвали причину

В Беларуси с утра 19 января зафиксировано увеличение активности военной авиации. По этой причине в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

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Так, в министерстве обороны Беларуси объявили о начале второго этапа совместного с Россией летно-тактического учения. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что авиаподразделения "приступили к выполнению задач по предназначению".

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", над Беларусью фиксируются полеты российских вертолетов, а в Барановичах начались тренировочные полеты истребителей.

Кроме того, с аэродрома в Мачулищах взлетел российский МиГ-31К, который может служить носителем ракет "Кинжал".

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