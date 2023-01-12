В Генштабе заявили о росте угрозы ракетных ударов из Беларуси

Авиация российской оккупационной армии активизировалась на территории Беларуси. Это влечет за собой увеличение угрозы ракетных ударов по Украине.

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Также существует угроза нанесения ударов с помощью дронов. Об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на аэродром "Мачулищи" в Беларуси российская армия перебазировала не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24. Кроме того, в ближайшее время оккупанты могут перебросить на территорию Беларуси тактическую авиацию.

Сложившиеся обстоятельства дают основания полагать, что угроза нанесения ракетно-авиационных ударов возрастает.

"Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на беларуские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси", – объяснил Громов.

Ранее сообщалось, что вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории Беларуси сейчас очень мала. Суммарно в Беларуси находится около 12-13 тысяч солдат армии РФ, чего вовсе недостаточно для проведения наступательной операции.

Напомним, Россия продолжает перебрасывать авиацию на территорию Беларуси под предлогом проведения совместных летно-тактических учений вооруженных сил РФ и РБ. Переброска авиационной составляющей РФ планируется с 8 по 12 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с солдатами РФ. По словам очевидцев, оккупанты ходят группами по магазинам.