В Беларуси стартовали совместные военные учения с авиацией РФ: задействованы все аэродромы и полигоны

В понедельник, 16 января, Беларусь и Россия начали совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск. В них будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и сил ПВО республики.

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Учения продлятся до 1 февраля 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба беларуского минобороны.

Отмечается, что с российской стороны в военных мероприятиях участвует воинское формирование воздушно-космических сил.

"Главная цель – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач", – заявили в минобороны Беларуси.

По его сообщению, в ходе учений беларуские и российские военные планируют отработать ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы; авиационную поддержку группировок войск; высадку тактического воздушного десанта; доставку грузов и эвакуацию раненых.

"Для обеспечения проведения учений задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил республики", – отчитались в Беларуси.

Ранее под видом проведения летно-тактических учений страна-агрессор РФ начала перебрасывать авиацию на территорию Беларуси.

Кроме того, в Беларусь из России перебросили новые эшелоны ВС РФ с личным составом и военной техникой. Они прибыли на железнодорожную станцию Слоним (Гродненская область) 11 и 12 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси, поддерживающей Россию в войне против Украины, разразились новыми угрозами в адрес нашего государства. Там заявили, что Киев якобы может прибегнуть к провокациям, и Минск "готов к этому".

По мнению аналитиков Института изучения войны, риск прямого участия беларуской армии в войне против Украины очень низок. В то время как риск повторного российского вторжения с территории Беларуси эксперты называют просто низким.

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