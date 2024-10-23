'Активно следят подразделения разведки': в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Граница с Беларусью полностью контролируется. Все подразделения разведки следят за ситуацией там.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он добавил, что за последний период обстановка там не претерпевала никаких изменений.

"Мы полностью контролируем всю границу с Беларусью, от Волыни до Черниговщины. Продолжаем наращивать по линии границы наши возможности в инженерном, фортификационном отношении - чтобы не допустить проезд техники, если будут какие-то моменты и ситуация изменится", – подчеркнул Демченко.

Он также отметил, что за происходящим по ту сторону вглубь территории Беларуси активно следят подразделения разведки. Это делается для того, чтобы понимать, насколько ситуация может изменяться.

Напомним, вот уже две недели подряд россияне усиливают попытки оттеснить силы обороны Украины в Курской области обратно к границе. О том, как повлияло на его укрепление заход украинских Вооруженных сил на территорию РФ, насколько прочны наши рубежи и многое другое, OBOZ.UA рассказывает представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ранее также сообщалось, что в Беларуси назначена дата следующих президентских выборов. Согласно решению Палаты представителей, они пройдут 26 января 2025 года. Между тем, в России уже пообещали отправить в страну российских силовиков в случае протестов против фальсификации волеизъявления граждан Беларуси.

Недавно Лукашенко заявил, что хочет быть на переговорах по войне в Украине. По его словам, на этих переговорах "будут решаться вопросы Беларуси" и он, мол, не позволит решать их без участия Минска. При этом диктатор принялся намекать на то, что какие-то неназванные силы, в которые входят и белорусские оппозиционеры, якобы мечтают "оттяпать половину страны" и что Запад якобы очень боится участия в переговорах Лукашенко, которого "не сломишь, не наклонишь".