В Беларуси объявили дату следующих президентских "выборов": Россия пообещала отправить силовиков в случае "дестабилизации" ситуации

В Беларуси назначили дату следующих президентских выборов. Согласно решению Палаты представителей, они состоятся 26 января 2025 года.

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Об этом сообщает беларуское издание БЕЛТА. Тем временем в России уже пообещали отправить в страну российских силовиков в случае возникновения протестов против фальсификации волеизъявления граждан Беларуси.

В Беларуси следующие президентские выборы назначили на 26 января 2025 года. Такое решение было принято на заседании Палаты представителей.

Согласно конституции страны, на которую сослался председатель беларуского ЦИК Игорь Карпенко, объявляя дату следующего голосования. Учитывая дату предыдущих выборов и инаугурацию самопровозглашенного "президента" Александра Лукашенко в 2020 году, по его словам, выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

"Основной закон не запрещает проводить выборы раньше, он запрещает проводить их позже установленного срока. По мнению Центральной избирательной комиссии оптимальной датой для проведения выборов президента Республики Беларусь видится 26 января 2025 года", – заявил глава ЦИК Беларуси.

Тем временем в России уже заверили беларуского диктатора в том, что российские силовики помогут ему подавить возможные протесты против очередных фальсификаций народного волеизъявления. Это подается под видом "помощи" в случае "попыток дестабилизации ситуации" в Беларуси.

"Если потребуется — Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку, о которой нас попросит наш ближайший союзник и стратегический партнер", —заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Он уже начал готовить почву под дальнейшее вмешательство Москвы во внутренние дела Беларуси, заявив, что во время выборов якобы готовятся "провокации".

"О возможных акциях такого рода в преддверии выборов предупреждал и глава белорусского государства, и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт говорит о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены — значит, готовы", — добавил Грызлов.

Тем временем оппозиционные беларусские СМИ сообщили, что Лукашенко поставил перед силовыми структурами Беларуси задачу "профильтровать" всех, кто может протестовать перед выборами либо во время голосования. В регионах беларуские силовики составили списки граждан, которые "подлежат превентивным обыскам и задержаниям".

Напомним, ранееЛукашенко заявил, что хочет быть на переговорах по войне в Украине. По его словам, на этих переговорах "будут решаться вопросы Беларуси" и он, мол, не позволит решать их без участия Минска. При этом диктатор взялся намекать на то, что некие неназванные силы, в которые входят и беларуские оппозиционеры, якобы мечтают "оттяпать половину страны" и что Запад якобы очень сильно боится участия в переговорах Лукашенко, которого "не сломишь, не наклонишь".