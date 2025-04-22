Знаменитый папамобиль: как выглядят авто, которые уже 100 лет используют Папы Римские

Папамобиль – это неофициальное название специализированного автомобиля, созданного для публичных поездок Папы Римского. Название происходит от сочетания слов "папа" и "автомобиль". Существует около 60 моделей папамобилей от разных автопроизводителей, созданных в разные годы для разных визитов понтифика.

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До XX века папы пользовались каретами или переносными креслами, что символизировало их отстранение от светской жизни. Лишь в 1930 году после признания Ватикана независимым государством возникла потребность в использовании автомобилей. В это время началась история папамобиля как символа мобильности и современного служения.

Папа Франциск был известен своей приверженностью экологии и умеренности. И выбор электромобиля как транспортного средства полностью соответствовал его позиции по защите окружающей среды. Он также неоднократно пользовался общественным транспортом и небольшими авто во время международных визитов, в частности, Renault и Kia Soul, напоминает британское издание Metro.

Последний папамобиль оценивается более чем в 500 000 долларов, но для Папы Франциска это был не символ статуса, а средство служения. Теперь, когда его миссия завершилась, новый понтифик сможет продолжить эту традицию — использовать современные технологии не ради эффекта, а ради доступности, безопасности и ответственности перед людьми.

Что такое папамобиль и что будет с Mercedes-Benz G 580 Франциска

Белый электрический внедорожник Mercedes-Benz G 580, ставший последним папамобилем Папы Франциска, был подарен ему за несколько месяцев до смерти. Автомобиль презентовали в декабре прошлого года — как раз в канун юбилейного 2025 года, который Папа намеревался отметить вместе с более чем 1,4 миллиарда католиков мира. Этот современный электромобиль символизировал экологические убеждения и продолжение традиции технологического обновления церковного транспорта. Сегодня же возникает вопрос: какая дальнейшая судьба ждет этого папамобиля?

Официальной информации о будущем электрического G-Wagon пока нет. Скорее всего, по завершении конклава ключи от него будут переданы новоизбранному Папе. По оценкам Mercedes-Benz такой автомобиль может прослужить более 30 лет и проехать до 200 000 миль, а электрическая батарея имеет срок эксплуатации 10–20 лет. Это означает, что новому понтифику достанется не только символический, но и надежно функциональный транспорт.

Последний папамобиль был не только первым электрическим в линейке, но и специально адаптированным для нужд Папы. Он имеет поворотное кресло посредине, красную ковровую дорожку, места для охранников и флаги Ватикана.

Трансмиссия была переработана для движения на очень низких скоростях, чтобы обеспечить безопасное взаимодействие с верующими во время публичных выступлений.

Mercedes-Benz является самым продолжительным партнером Ватикана в разработке папамобилей – с 1930 года. В это время компания создала первый специальный автомобиль для Папы Пия XI. В течение десятилетий появилось более десяти моделей папамобилей на базе серийных автомобилей этой марки. Среди них – знаменитая модель Typ Nürburg 460 и современные внедорожники класса G и ML.

Какие папамобили использовал Ватикан

Кроме Mercedes, Ватикан сотрудничал с такими брендами как Fiat, Ford, Seat, Lancia, Citroën и даже польский Star. К примеру, Citroën в 1930 году подарил Папе Римскому темно-бордовый C6F Lictoria, а Cadillac разработал автомобиль для визита Иоанна Павла II в Мексику в 1999 году. Каждое из этих транспортных средств было адаптировано в соответствии с условиями безопасности и церемониальностью.

После покушения на Иоанна Павла II в 1981 году папамобили получили пуленепробиваемое стекло. Это изменило дизайн транспортных средств, но также сделало поездки Пап гораздо безопаснее. Большинство моделей теперь имеют стеклянные капсулы, из которых Папа может приветствовать толпу, оставаясь защищенным.

OBOZ.UA ранее писал об интересных фактах из жизни папы Франциска. Вы также можете узнать, что происходит в Ватикане, когда умирает понтифик, а еще о том, что такое Sede vacante и как долго могут выбирать нового понтифика.

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