Знаменитый недорогой кроссовер Mazda показали с новым дизайном

Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 нового поколения – соперник знаменитых моделей недорого сегмента компактных SUV. Машина очень популярная, в ожидании новостей ее показали с более современным дизайном.

Видео дня

Автопроизводитель уже официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем давно ведутся. Тем временем на канале TALK WHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит смело и вполне узнаваемо.

В дизайне серийной машины ожидаются отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно. Вдобавок стало известно, что новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки.

Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, новый внедорожник Peugeot подготовили к выходу на рынок.