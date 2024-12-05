Известный недорогой внедорожник Peugeot показали в новом виде. Фото

Недорогой внедорожник Peugeot Landtrek, который хорошо известен в Украине, показали с новой внешностью для 2025 года. Французский пикап оснастили мощным двигателем после плановой модернизации модели.

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Автомобиль рассекретили на официальном сайте. Теперь французский пикап Peugeot Landtrek 2025 модельного года обладает более современной внешностью. Изменения небольшие, но аккуратные и своевременные.

Изменилось оформление бамперов и отделка передней решетки. Установили модернизированные фары и фонари с измененной графикой. Также модель Peugeot получила новый фирменный щитовидный логотип.

В движение новинку приводит новый четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,2 л, который появился в линейке. Агрегат мощностью 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП и 8-ступенчатой АКПП на выбор.

Привод только полный, а клиренс в 235 мм поможет справиться с трудным бездорожьем. В списке оснащения – бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и электрорегулировки, камеры кругового обзора. Ориентировочная цена Peugeot Landtrek 2025 – около 29 000 евро.

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