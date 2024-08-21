Забытый недорогой кроссовер Kia показали с новым дизайном. Фото

Компактный недорогой кроссовер Kia XCeed остался подзабытым многими покупателями. На рынке пользуются популярностью SUV традиционного формата. XCeed же основан на базе хэтчбека, и это очень заметно. Эту модель показали в сети с новым дизайном.

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Kia готовит несколько новинок в ближайшее время. В основном – обновление актуальных моделей в середине жизненного цикла. Возможно, это касается и Kia XCeed. Хотя официальной информации о машине пока не поступало. Digimods DESIGN демонстрирует более современную внешность автомобиля.

Дизайн "нарисовали" в стиле современных моделей Kia. Это попытка пофантазировать на тему рестайлинга XCeed 2025 модельного года.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Про Kia XCeed многие уже забыли. Внимание сейчас приковано к новому Kia Sportage 2025 модельного года, который представят официально ближе к концу 2024 года.

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