Новый недорогой кроссовер Renault для семьи показали в деталях

Новый кроссовер Renault Symbioz 2024 года – недорогой автомобиль для семьи. Модель ранее представили официально после интригующих тизеров. Теперь эту новинку, которая оказалась крупнее Duster, показали в деталях.

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Первые фото Renault Symbioz 2025 модельного года ранее показали официально. С новой моделью Renault хочет предложить покупателям автомобиль наиболее востребованного типа. Новинка готова отправиться в продажу, ее показывает Autogefühl.

Длина кузова составляет 4413 мм при колесной базе в 2638 мм. Значит, по размерам автомобиль крупнее бюджетного кроссовера Renault Duster. С точки зрения позиционирования займет место между компактным Captur и более крупным Austral.

Дизайнеры изобразили смелую внешность машины в актуальном корпоративном стиле бренда с резкими гранями и эффектной светотехникой. Наверняка машину будут позиционировать как стильный молодежный кроссовер.

Гибридная силовая установка Renault Symbioz E-Tech на базе 1,6-литрового мотора выдает мощность 145 л.с. В дальнейшем ожидаются стандартные бензиновые исполнения кроссовера.

OBOZ.UA уже показывал новый бюджетный кроссовер Citroen.