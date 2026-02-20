Все ждут эту машину: каким будет новый недорогой Ford

Новая недорогая модель Ford заинтересовала всех потенциальных покупателей. Больше информации об автомобиле ждут в ближайшее время. А пока производитель понемногу намекает, каким будет этот пикап.

Как стало известно Carscoops, внешность нового электромобиля Ford частично рассекретили на тизерах. Это предварительные эскизы, которые намекают на футуристичный стиль. Очевидно, что аэродинамике уделяют отдельное внимание – это очень важно для любого EV.

Автомобиль намереваются сделать недорогим – анонсирована стартовая цена на уровне 30 000 долларов. Пикап могут назвать Ford Ranchero (историческое имя для компании), его разрабатывают на новой платформе Universal EV Platform. Это архитектура, которая не только оптимизирует разработку разных доступных электромобилей, но также позволяет сформировать более эффективный производственный процесс.

Однако производитель также сосредоточился на важных для электрокаров аспектах: массе и аэродинамике. Отмечается, что для экономии веса и соблюдения обтекаемости некоторые элементы (например, болты крепления и наружные зеркала) выполнили в меньшем размере.

Это позволит сэкономить на емкости батареи без потерь в энергоэффективности. Как сообщали медиа, запас хода может составить примерно 300 км от батарейного блока емкостью 50 кВтч. К дебюту и последующим продажам электрический пикап Ford готовят в 2027 году.

