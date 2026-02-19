Новый дешевый Renault вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Новый Renault Clio 6-го поколения уже отправился в продажу как долгожданный дешевый автомобиль. Успех модели подкрепляется огромным ажиотажем на рынке.

Видео дня

Об этом стало известно MotorsActu. Ожидалось, что бюджетник Dacia Sandero (также известен как Renault Sandero) по итогам 2025 года вновь возглавит мировые продажи концерна. Однако впервые с 2014 года модель Clio вернула себе позицию лидера.

Этот автомобиль за 2025 год разошелся по всему миру тиражом 306 982 автомобиля. Это немного больше, чем Sandero (299 954 единицы).

Новый Renault Clio немного увеличился в размерах. Длина кузова составляет 4116 мм при колесной базе 2591 мм. Это позволило обустроить более просторный салон. Объем багажника Renault Clio – 391 л. Новый Renault Clio 6-го поколения в топовом исполнении будет предлагаться с гибридной силовой установкой мощностью 160 л.с.

Расход топлива Renault Clio E-Tech 2026 года заявлен на уровне 3,9 л/100 км. Базовый хэтчбек получил 1,2-литровый бензиновый двигатель на 115 сил. Дизельные варианты больше не предлагаются. Но появился новый 120-сильный Renault Clio Eco-G на сжиженном углеводородном газе. Цена Renault Clio 2026 – от 19 900 евро.

OBOZ.UA уже показывал новый дешевый кроссовер Hyundai.