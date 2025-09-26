Volkswagen отправил в продажу большой недорогой седан. Фото

Новый Volkswagen Passat получил еще один вариант с низкой ценой, которая сравнима с бюджетными автомобилями. Производитель отправил в продажу большой недорогой седан.

Модель VW Passat 9 поколения дебютировала с кузовом универсал. А седан называется Volkswagen Magotan и немного отличается дизайном. Подробности сообщает Carscoops. Изначально машину разработали для Китая, теперь будут продавать и на Ближнем Востоке.

Длина кузова составляет 4990 мм при колесной базе в 2841 мм. Машина действительно большая.

Фактически, это уже третья вариация Volkswagen Passat. В КНР это обычное явление – производителю каким-то образом удается дифференцировать аудиторию нескольких почти идентичных автомобилей.

Моторная гамма нового VW представлена двигателями объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2 л (220 л.с.). Но не исключено появление других вариантов в дальнейшем. Цена Volkswagen Magotan – от 24 700 долларов.

