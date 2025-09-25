Mercedes подготовил самый дешевый вариант своей новой модели. Фото

Новая модель Mercedes CLA 3 поколения рассекречена как долгожданный автомобиль. В линейке много вариантов на любой вкус. Производитель даже подготовил самый дешевый вариант.

Самый доступный электроседан компании раскрыли в подробностях на сайте CarNewsChina. Новый Mercedes CLA L – особый вариант для китайских покупателей. В конструкцию пришлось внести серьезные изменения.

Новый Mercedes-Benz CLA L 2026 прибавил 40 мм к длине и колесной базе. Небольшая прибавка для китайцев, которым это важно.

Модель CLA впервые получила полностью электрическую силовую установку. Непосредственно в КНР предложат вариант мощностью 270 л.с. На глобальном рынке также появится более мощное исполнение на 349 сил и три гибридных модификации (на 140, 170 и 190 сил).

Производитель отметил, что в ходе внутренних испытаний электрокар преодолел более 1000 км на одной зарядке. Но официально запас хода Mercedes CLA с батарейным блоком емкостью 85 кВтч заявлен около 800 км. Цена Mercedes CLA L в Китае – от 36 000 долларов.

