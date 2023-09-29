Вместо кроссоверов: лучшие недорогие седаны 2023 года. Фото

Специалисты составили список лучших новых седанов 2023 года. Удивительно, что такие машины еще существуют на фоне популярнейших кроссоверов. Но если SUV вас не интересуют, недорогой четырехдверный седан – все еще практичный выбор.

Для каждого сегмента специалисты выделили лучшую модель, которая опередила своих конкурентов. Список составили в Motortrend. В нем были и довольно дорогие модели для высшего класса, но мы в OBOZREVATEL выделили только самые доступные.

Лучшие новые седаны 2023 года:

Kia Rio;

Honda Civic;

Hyundai Elantra Hybrid;

Honda Accord;

Honda Accord Hybrid;

Toyota Crown;

Acura Integra.

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