Вместо кроссоверов: лучшие недорогие седаны 2023 года. Фото
Специалисты составили список лучших новых седанов 2023 года. Удивительно, что такие машины еще существуют на фоне популярнейших кроссоверов. Но если SUV вас не интересуют, недорогой четырехдверный седан – все еще практичный выбор.
Для каждого сегмента специалисты выделили лучшую модель, которая опередила своих конкурентов. Список составили в Motortrend. В нем были и довольно дорогие модели для высшего класса, но мы в OBOZREVATEL выделили только самые доступные.
Лучшие новые седаны 2023 года:
- Kia Rio;
- Honda Civic;
- Hyundai Elantra Hybrid;
- Honda Accord;
- Honda Accord Hybrid;
- Toyota Crown;
- Acura Integra.
Маленький и дешевый Kia Rio поставили на первое место в сегменте субкомпактных моделей. Компактный седан – Honda Civic в роли победителя по мнению экспертов Motortrend.
Hyundai Elantra Hybrid стала лидером среди гибридных компактных моделей, а лучшим среднеразмерным седаном назвали Honda Accord.
Гибридный вариант Accord возглавил сегмент гибридных же среднеразмерных седанов. Первенство среди полноразмерных седанов – у новой Toyota Crown. Acura Integra признали лучшей премиальной компактной моделью.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о новых автомобилях, которые дешевеют очень быстро и расстраивают покупателей.