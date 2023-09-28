Новыми лучше не покупать: эти автомобили дешевеют быстрее всех. Фото
Многие при покупке автомобиля обращают внимание не только на цену, но и на потерю стоимости. Эти машины из списка дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент своей первоначальной стоимости.
Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. С другой стороны, на вторичном рынке это удобное обстоятельство для покупателей. Список составили специалисты CarEdge.
Какие автомобили дешевеют больше всего:
- Mercedes-Benz GLS (62,3%) — $44 047;
- Mercedes-Benz GLE (56,1%) — $39 642;
- Land Rover Range Rover (56,0%) — $57 623;
- BMW 7 Series (53,3%) — $50 297;
- Mercedes-Benz CLA-Class (52,8%) — $27 528;
- Infiniti QX80 (52,6%) — $36 642;
- Audi A8 (51,6%) — $46 286;
- Jaguar XF (50,4%) — $29 289;
- Audi A7 (48,8%) — $40 774;
- Audi SQ5 (48,6%) — $32 744;
- Audi Q7 (47,3%) — $36 060;
- Porsche Cayenne (46,6%) — $55 219;
- Audi A6 (46,2%) — $35 744;
- Mercedes-Benz S-Class (46,0%) — $68 852;
- Porsche Panamera (46,0%) — $77 058;
- BMW X5 (45,8%) — $39 625;
- Mercedes-Benz E-Class (45,3%) — $45 701;
- BMW 5 Series (45,1%) — $35 308;
- Nissan Leaf (44,5%) — $21 575;
- BMW 4 Series (44,2%) — $34 200.
В скобках указан процент первоначальной стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Напротив – итоговая цена, с которой автомобиль отправляется на вторичный рынок.
Преимущественно это касается премиальных моделей. Но есть и вполне доступный электромобиль Nissan Leaf. Он тоже дешевеет, ведь таких машин много, а небольшой запас хода – не сильная его сторона.
OBOZREVATEL уже рассказывал о самых дешевых б/у авто для молодых водителей.