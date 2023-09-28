Новыми лучше не покупать: эти автомобили дешевеют быстрее всех. Фото

Многие при покупке автомобиля обращают внимание не только на цену, но и на потерю стоимости. Эти машины из списка дешевеют быстрее всех и теряют за 5 лет самый большой процент своей первоначальной стоимости.

Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. С другой стороны, на вторичном рынке это удобное обстоятельство для покупателей. Список составили специалисты CarEdge.

Какие автомобили дешевеют больше всего:

Mercedes-Benz GLS (62,3%) — $44 047; Mercedes-Benz GLE (56,1%) — $39 642; Land Rover Range Rover (56,0%) — $57 623; BMW 7 Series (53,3%) — $50 297; Mercedes-Benz CLA-Class (52,8%) — $27 528; Infiniti QX80 (52,6%) — $36 642; Audi A8 (51,6%) — $46 286; Jaguar XF (50,4%) — $29 289; Audi A7 (48,8%) — $40 774; Audi SQ5 (48,6%) — $32 744; Audi Q7 (47,3%) — $36 060; Porsche Cayenne (46,6%) — $55 219; Audi A6 (46,2%) — $35 744; Mercedes-Benz S-Class (46,0%) — $68 852; Porsche Panamera (46,0%) — $77 058; BMW X5 (45,8%) — $39 625; Mercedes-Benz E-Class (45,3%) — $45 701; BMW 5 Series (45,1%) — $35 308; Nissan Leaf (44,5%) — $21 575; BMW 4 Series (44,2%) — $34 200.

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В скобках указан процент первоначальной стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Напротив – итоговая цена, с которой автомобиль отправляется на вторичный рынок.

Преимущественно это касается премиальных моделей. Но есть и вполне доступный электромобиль Nissan Leaf. Он тоже дешевеет, ведь таких машин много, а небольшой запас хода – не сильная его сторона.

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