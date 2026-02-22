Видео дня
В Украине вырос спрос на самые дешевые автомобили
Спрос на б/у автомобили из США в Украине опять вырос. Такие машины считаются самыми дешевыми на рынке, поэтому покупатели буквально гоняются за самыми популярными моделями известных производителей.
В статистике продаж такие машины с пробегом всегда выделяются. В организации Укравтопром отмечают, что в январе 2026 года года в Украине поставили на учет 3,1 тыс. автомобилей с пробегом из Америки. Это на 20% превышает результат 2025 года.
Какие б/у автомобили из США самые популярные:
- Ford Escape – 349 шт.;
- Nissan Rogue – 242 шт.;
- BMW X3 – 223 шт.;
- Tesla Model 3 – 217 шт.;
- BMW X5 – 182 шт.
Лидеры традиционные – Ford, Nissan, Tesla. Но интересно, что последнюю в рейтинге обошла BMW. Украинских покупателей привлекают премиальные автомобили по низким ценам.
Какие моторы в б/у авто из Америки выбирают украинцы:
- бензин – 58%;
- электро – 22%;
- гибрид – 11%;
- дизель – 6%;
- ГБО – 3%.
OBOZ.UA ранее рассказывал про новую недорогую модель Ford.