УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине вырос спрос на самые дешевые автомобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
243
Ford Escape

Спрос на б/у автомобили из США в Украине опять вырос. Такие машины считаются самыми дешевыми на рынке, поэтому покупатели буквально гоняются за самыми популярными моделями известных производителей.

Видео дня

В статистике продаж такие машины с пробегом всегда выделяются. В организации Укравтопром отмечают, что в январе 2026 года года в Украине поставили на учет 3,1 тыс. автомобилей с пробегом из Америки. Это на 20% превышает результат 2025 года.

Какие б/у автомобили из США самые популярные:

  1. Ford Escape – 349 шт.;
  2. Nissan Rogue – 242 шт.;
  3. BMW X3 – 223 шт.;
  4. Tesla Model 3 – 217 шт.;
  5. BMW X5 – 182 шт.
BMW X3

Лидеры традиционные – Ford, Nissan, Tesla. Но интересно, что последнюю в рейтинге обошла BMW. Украинских покупателей привлекают премиальные автомобили по низким ценам.

Какие моторы в б/у авто из Америки выбирают украинцы:

  1. бензин – 58%;
  2. электро – 22%;
  3. гибрид – 11%;
  4. дизель – 6%;
  5. ГБО – 3%.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую недорогую модель Ford.