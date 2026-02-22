В Украине вырос спрос на самые дешевые автомобили

Спрос на б/у автомобили из США в Украине опять вырос. Такие машины считаются самыми дешевыми на рынке, поэтому покупатели буквально гоняются за самыми популярными моделями известных производителей.

В статистике продаж такие машины с пробегом всегда выделяются. В организации Укравтопром отмечают, что в январе 2026 года года в Украине поставили на учет 3,1 тыс. автомобилей с пробегом из Америки. Это на 20% превышает результат 2025 года.

Какие б/у автомобили из США самые популярные:

Ford Escape – 349 шт.; Nissan Rogue – 242 шт.; BMW X3 – 223 шт.; Tesla Model 3 – 217 шт.; BMW X5 – 182 шт.

Лидеры традиционные – Ford, Nissan, Tesla. Но интересно, что последнюю в рейтинге обошла BMW. Украинских покупателей привлекают премиальные автомобили по низким ценам.

Какие моторы в б/у авто из Америки выбирают украинцы:

бензин – 58%; электро – 22%; гибрид – 11%; дизель – 6%; ГБО – 3%.

