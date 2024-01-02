В Украине появился самый дешевый электрокар Tesla 2024 года. Фото

В Украине заметили новую Tesla Model 3. После модернизации автомобиль вышел на рынок еще в 2023 году, но наиболее динамичные продажи на старте ожидаются в 2024 году. Это самый дешевый электрокар в линейке компании.

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Машину увидели в Киеве. На фото показали рестайлинговую модель с новым бамперами и модернизированной наружной светотехникой. Изображения публикует t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Напомним, в дизайне модели после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. И это касается машины на крупных колесных дисках диаметром 19 дюймов. Покупателям наверняка больше понравится именно такой вариант.

Однако если выбрать меньший размер – 18 дюймов – запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Очень достойный показатель. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

OBOZ.UA ранее показывал нового недорогого соперника Tesla из США.