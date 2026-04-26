В Украине ожидается рост цен на б/у автомобили: есть одна причина

В США на фоне роста цен на новые машины наблюдается повышенный спрос на б/у автомобили, которые традиционно остаются самыми дешевыми. По этой причине рост цен на вторичном рынке ожидается в Украине.

Как стало известно Carscoops, новые машины в США стремительно дорожают, а запасы автомобилей с пробегом у дилеров достигли многолетнего минимума (с 2019 года). Средняя цена новой машины – около 50 000 долларов. Поэтому с целью экономии покупатели обращаются к рынке авто с пробегом.

Из-за повышенного спроса цены на подержанные автомобили в Америке уже демонстрируют рост. При этом самый высокий спрос наблюдается на машины в ценовой категории до $15 000.

Сообщается, что в США модели Ford, Chevrolet, Toyota, Honda и Nissan занимают почти 51% всех проданных подержанных автомобилей в марте 2026 года.

Традиционно такие машины очень популярны в Украине. Например, из США модели Ford Escape, Toyota Camry и Nissan Rogue часто привозят в Украину. Покупателям придется готовиться к новым ценам.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Nissan.