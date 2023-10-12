В сети показали крутой внедорожник Mitsubishi дешевле Дастера. Фото

Находка для коллекционеров – в сети показали редкий внедорожник Mitsubishi Pajero Junior ZR-II. Крутой автомобиль выставили на продажу чуть дороже 13 000 долларов. Это меньше, чем сегодня просят за бюджетный кроссовер Дастер.

О находке сообщает OttoEx. Оснащение Mitsubishi Pajero просто на высоте. Бесключевой доступ, кондиционер, легкосплавные колесные диски, дополнительные приборы для водителя и аудиосистема премиум-класса.

Junior ZR-II – компактный автомобиль, который меньше полноразмерного Pajero и по габаритам ближе к Suzuki Jimny. Но он так же талантлив на бездорожье.

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На борту Mitsubishi Pajero Junior ZR-II – подключаемый полный привод с понижающим рядом передач. А благодаря короткой колесной базе, размерам и небольшой массе, эта модель может справляться с бездорожьем даже лучше, чем крупные тяжелые автомобили.

Машина выполнена в модификации JDM для японского рынка и прежде продавалась только там. Что делает эту модель очень редкой и особенно интересной для европейских и американских покупателей.

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