Старый ЗАЗ на украинских номерах пытаются продать в Германии: цена удивляет

Старый ЗАЗ-968М на украинских номерах пытаются продать в Германии. Б/у автомобиль удивляет своей ценой. При этом у машины множество доработок, хотя двигатель оставили без изменений.

Машину выставили на продажу на сайте mobile.de за 9900 евро. За эти деньги можно купить современный, безопасный и экономичный бюджетный автомобиль. Почему же эту сумму просят за старый украинский автомобиль?

Этот Запорожец в свое время подвергли большому количеству доработок. Главная из них – пневмоподвеска. Теперь в этом ЗАЗ-968М можно настраивать дорожный просвет.

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Внимание привлекают колесные диски на низкопрофильных покрышках и яркий цвет кузова. В крыше появилась сдвижная секция, а спереди установили дополнительную светотехнику.

Еще из доработок – расширенные колесные арки, сплиттер под передним бампером и кастомный выхлоп. А двигатель оставили без изменений – бензиновый мотор объемом 1,2 л выдает мощность 39 л.с. Пробег б/у ЗАЗ-968М – 12 000 км.

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