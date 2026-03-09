В Porsche рассказали о своем самом дешевом спорткаре. Фото

Модели Porsche Cayman и Boxster завоевали любовь энтузиастов как самые дешевые спорткары немецкого производителя. Казалось, что с приближением электрического будущего на этих машинах поставили крест. Но в компании рассказали о своих планах.

Как стало известно Motor1, в Porsche подтвердили продолжение разработки новых спортивных машин с электрическими силовыми установками. Это интересно на фоне недавних слухов, которые, судя по всему, не подтвердились.

Недавно медиа сообщали, что появление новых Porsche Boxster и Cayman под вопросом. В компании могут оказаться от разработки автомобилей. Растущие расходы на проектирование и продолжающиеся задержки раздувают бюджет и без того дорогостоящего проекта. На фоне неопределенного спроса на престижные электромобили в руководстве рассматривают остановку разработки.

Однако отмечается, что разработка продолжается. В то же время дату дебюта пока не называют. Видимо, сроки откладываются, хотя об этом проекте известно уже четыре года. При этом а компании также рассматривают добавление в линейку модификаций с ДВС.

Интересно, что недавно в руководстве компании Audi отказались отменять разработку нового электромобиля на базе проекта Porsche. На рынок новая Audi TT (в действительности название может быть другим) отправится в течение ближайших двух лет.

