Эксперты назвали плюсы и минусы Nissan Leaf 2026 года. Фото

Долгожданный недорогой электромобиль Nissan Leaf 2026 года стал кроссовером. Этот популярный формат олицетворяет лишь дополнение к нескольким плюсам модели. Но и минусы у машины тоже есть.

Эксперты Carscoops выяснили, на что способен бюджетный кроссовер Nissan Leaf 3 поколения. Специалисты близко познакомились с моделью с известным именем. У новинки есть набор приятных качеств.

Известно, что теперь электрокар Leaf воспринимается намного качественнее и современнее. Автомобиль привлекает внимание и предлагает более высокий уровень технических возможностей.

Авторы обзора похвалили комфортную подвеску, высокий запас хода и низкую цену. Среди недостатков отметили невозможность заказать полный привод и ограниченное пространство на заднем диване.

Цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 с комплектацией S Plus. Запас хода Leaf составляет 430 км в базовом исполнении. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. (в зависимости от рынка).

