В каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке? Задача по ПДД
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Любому водителю приходится по несколько раз в день разъезжаться с другими участниками дорожного движения на перекрестках. Но уверены ли вы, что хорошо знаете требования ПДД, регулирующие проезд пересечения дорог?
Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, на котором встретились синий грузовик, серый микроавтобус и два легковых автомобиля – желтый и красный. Бус едет прямо, грузовик и красный автомобиль поворачивают налево, желтый – направо. Ваша задача – определить, кто здесь проедет первым, а кто тронется последним. Выберите вариант, который кажется вам правильным:
- желтый и красный первыми, серый последним;
- серый первый, желтый и красный последние;
- желтый первый, грузовик последний;
- грузовик первый, серый последний;
- серый первый, красный последний;
- грузовой первый, желтый последний
Обратите внимание, что на этом перекрестке нет ни светофоров, ни знаков. А значит, мы имеем дело с перекрестком равнозначных дорог. Это автоматически означает, что водителям придется разъезжаться по правилу препятствия справа.
Но как им это сделать, если препятствие с правой стороны здесь есть у каждого? На этом этапе учтем ещё один нюанс – желтый легковой автомобиль выезжает с грунтовой дороги, а она автоматически считается второстепенной по отношению к асфальтированной. Это означает, что водитель желтого автомобиля в этой ситуации пропускает всех.
Таким образом, препятствие справа исчезает у серого микроавтобуса, а значит, его водитель трогается здесь первым. Соответственно, грузовик поедет следующим. А дальше красный и желтый автомобили могут проехать перекресток одновременно, поскольку их траектории не пересекаются. Правильным является второй вариант ответа на эту задачу.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении может проехать на перекресток водитель красного автомобиля.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.