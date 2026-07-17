В каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке? Задача по ПДД

Любому водителю приходится по несколько раз в день разъезжаться с другими участниками дорожного движения на перекрестках. Но уверены ли вы, что хорошо знаете требования ПДД, регулирующие проезд пересечения дорог?

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Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал Telegram-канал "За! Правилами". Перед нами перекресток, на котором встретились синий грузовик, серый микроавтобус и два легковых автомобиля – желтый и красный. Бус едет прямо, грузовик и красный автомобиль поворачивают налево, желтый – направо. Ваша задача – определить, кто здесь проедет первым, а кто тронется последним. Выберите вариант, который кажется вам правильным:

желтый и красный первыми, серый последним; серый первый, желтый и красный последние; желтый первый, грузовик последний; грузовик первый, серый последний; серый первый, красный последний; грузовой первый, желтый последний

Обратите внимание, что на этом перекрестке нет ни светофоров, ни знаков. А значит, мы имеем дело с перекрестком равнозначных дорог. Это автоматически означает, что водителям придется разъезжаться по правилу препятствия справа.

Но как им это сделать, если препятствие с правой стороны здесь есть у каждого? На этом этапе учтем ещё один нюанс – желтый легковой автомобиль выезжает с грунтовой дороги, а она автоматически считается второстепенной по отношению к асфальтированной. Это означает, что водитель желтого автомобиля в этой ситуации пропускает всех.

Таким образом, препятствие справа исчезает у серого микроавтобуса, а значит, его водитель трогается здесь первым. Соответственно, грузовик поедет следующим. А дальше красный и желтый автомобили могут проехать перекресток одновременно, поскольку их траектории не пересекаются. Правильным является второй вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, в каком направлении может проехать на перекресток водитель красного автомобиля.

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