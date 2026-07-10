Куда разрешено проехать? Тест на знание ПДД

Начало движения и изменение его направления – одна из ключевых тем, которая всегда встречается на экзаменах по ПДД. Но ее важно знать наизусть не только тем, кто только планирует получить водительское удостоверение. Опытным водителям тоже нужно регулярно освежать свои знания в этой сфере.

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Сделать это можно с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Посмотрите на картинку: перед нами перекресток, на котором стоят желтый и красный автомобили. Вам нужно внимательно изучить все обстоятельства и ответить: в каких из четырех предложенных направлений может продолжить движение водитель красного автомобиля? Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

прямо и направо; только направо; прямо и в обратном направлении; направо и налево; во всех направления, кроме налево; во всех направлениях, кроме направо.

Первое, на что мы обращаем внимание в таких задачах, – это тип перекрестка. В нашей ситуации он оборудован светофорами, а значит, является регулируемым. И сейчас на светофоре горит зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях.

Но также мы видим знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". То есть поворачивать налево нашему водителю категорически запрещено, ведь тогда он будет ехать против потока. Впрочем, важно помнить, что разворот этот знак никоим образом не запрещает. Проехать прямо красной машине тоже разрешается – никаких препятствий для этого мы не видим.

А как быть с поворотом направо? Очевидно, что единственным препятствием для поворота направо является то, что водитель находится в крайней левой полосе. Но, как мы видим, водитель был вынужден занять крайнюю левую полосу, поскольку правая полоса занята желтым автомобилем, который сломался. Его расположение делает невозможным поворот направо с правой полосы. И именно в таких случаях пункт 10.6 действующих ПДД разрешает выполнять поворот не из соответствующего крайнего положения.

То есть в изображенной ситуации водителю красного автомобиля разрешается проехать во всех направлениях, кроме левого. Правильным является пятый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, кого должен пропустить на перекрестке водитель зеленого автомобиля.

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