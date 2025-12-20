В каком порядке разъедутся авто? Задание для опытных водителей

Регулярное прохождение тестов по ПДД помогают лучше ориентироваться в нестандартных ситуациях и быстрее принимать правильные решения за рулем. Особенно полезными являются задания с анализом реальных дорожных ситуаций, где важно не просто знать правило, а следует его применить.

Видео дня

Такие упражнения развивают внимательность, логику и прогнозирование действий других водителей. Именно поэтому подобные тесты рекомендованы как новичкам, так и опытным водителям. Поэтому попробуйте определить порядок разъезда авто.

Какой правильный порядок разъезда в изображенной ситуации?

Желтый автомобиль – красный – синий;

красный – синий – желтый; синий – желтый – красный; синий желтый красный; желтый – синий – красный; красный – желтый – синий; синий – красный – желтый; синий красный желтый.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали три автомобиля: красный и желтый движутся прямо, а синий выполняет поворот налево. Перекресток является нерегулируемым, однако на нем установлены знаки приоритета.

Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", преимущество в движении имеют водители желтого и красного автомобилей. Именно они определяют, кто проедет первым, а кто вторым. Далее ситуация осложняется тем, что встречный разъезд ограничен препятствием.

В таких случаях дорогу должен уступить водитель, на полосе движения которого находится препятствие. Поскольку препятствие расположено на полосе желтого автомобиля, именно он обязан уступить дорогу красному. Таким образом, красный автомобиль проезжает первым, желтый – вторым, а синий, который поворачивает налево, – последним.

Правильный ответ

Правильный порядок разъезда: красный – желтый – синий желтый синий.

Это соответствует варианту №5.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.