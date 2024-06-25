В каком порядке должны разъехаться авто на перекрестке: непростая задача по ПДД
ПДД помогают избежать хаоса и обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения. Без них вероятность аварий увеличилась бы, а их последствия стали бы более жесткими.
Несмотря на то, что большинство водителей уверены в своих навыках, на практике часто возникают ситуации, которые могут сбить с толку даже самых опытных из них. Поэтому Тelegram-канал За!Правилами поделился непростой и запутанной задачей, которая поможет проверить ваши знания.
В каком порядке разъедутся автомобили?
- А. Зеленый автомобиль, белый, грузовик;
- Б. Зеленый автомобиль, грузовик, белый;
- В. Грузовик, белый автомобиль, зеленый;
- Г. Грузовик, зеленый автомобиль, белый;
- Д. Белый автомобиль, зеленый, грузовик;
- Е. Белый автомобиль, грузовик, зеленый.
На изображении можно увидеть перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Грузовик двигается прямо, белый автомобиль поворачивает направо, а водитель зеленого намерен выполнить разворот.
Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. Учитывая то, что грузовики и зеленому автомобилю горит зеленый сигнал светофора, а белому авто совершить поворот позволяет зеленая стрелка в дополнительной секции, очередность проезда в этой ситуации довольно неочевидна.
Наибольшей ошибкой в этой ситуации будет предполагать, что поскольку светофоры позволяют движение всем трем транспортным средствам, водители должны руководствоваться правилом препятствия справа. На самом деле следует упомянуть правило 16.9.
16.9 При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям.
Согласно этому, водитель белого автомобиля оставит перекресток последним.
В то же время, учитывая правило 16.6, водитель зеленого авто должен уступить дорогу грузовику.
16.6 Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо.
Также следует отметить, что знаки 5.5 и 5.7.1 указывают на то, чтозеленому автомобилю запрещено поворачивать налево, так как он окажется на полосе встречного движения.
Правильный ответ
В итоге правильный ответ Г, а порядок разъезда таков: грузовик, зеленый автомобиль, белый.
Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу, где нужно было определить, в какую сторону разрешено повернуть водителю.
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