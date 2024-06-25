В каком порядке должны разъехаться авто на перекрестке: непростая задача по ПДД

ПДД помогают избежать хаоса и обеспечивают безопасность всех участников дорожного движения. Без них вероятность аварий увеличилась бы, а их последствия стали бы более жесткими.

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Несмотря на то, что большинство водителей уверены в своих навыках, на практике часто возникают ситуации, которые могут сбить с толку даже самых опытных из них. Поэтому Тelegram-канал За!Правилами поделился непростой и запутанной задачей, которая поможет проверить ваши знания.

В каком порядке разъедутся автомобили?

А. Зеленый автомобиль, белый, грузовик;

Б. Зеленый автомобиль, грузовик, белый;

В. Грузовик, белый автомобиль, зеленый;

Г. Грузовик, зеленый автомобиль, белый;

Д. Белый автомобиль, зеленый, грузовик;

Е. Белый автомобиль, грузовик, зеленый.

На изображении можно увидеть перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Грузовик двигается прямо, белый автомобиль поворачивает направо, а водитель зеленого намерен выполнить разворот.

Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. Учитывая то, что грузовики и зеленому автомобилю горит зеленый сигнал светофора, а белому авто совершить поворот позволяет зеленая стрелка в дополнительной секции, очередность проезда в этой ситуации довольно неочевидна.

Наибольшей ошибкой в этой ситуации будет предполагать, что поскольку светофоры позволяют движение всем трем транспортным средствам, водители должны руководствоваться правилом препятствия справа. На самом деле следует упомянуть правило 16.9.

16.9 При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям.

Согласно этому, водитель белого автомобиля оставит перекресток последним.

В то же время, учитывая правило 16.6, водитель зеленого авто должен уступить дорогу грузовику.

16.6 Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо.

Также следует отметить, что знаки 5.5 и 5.7.1 указывают на то, чтозеленому автомобилю запрещено поворачивать налево, так как он окажется на полосе встречного движения.

Правильный ответ

В итоге правильный ответ Г, а порядок разъезда таков: грузовик, зеленый автомобиль, белый.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу, где нужно было определить, в какую сторону разрешено повернуть водителю.

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