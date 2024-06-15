Куда разрешено повернуть водителю авто: задачи по ПДД для очень внимательных
Вождение требует не только умения управлять транспортным средством, но и досконального знания ПДД. Пренебрежение ими может привести к аварийным ситуациям, штрафам или даже лишению водительских прав.
Поэтому каждый водитель должен знать каждый дорожный знак и быть невероятно внимательным на дороге. Telegram-канал За! Правилами поделился непростой задачей, которая проверит ваши водительские навыки.
Куда разрешено проехать водителю красного автомобиля?
- А. Прямо и направо;
- Б. Только направо;
- B. Все направления, кроме направо;
- Г. Все направления, кроме налево;
- Д. Только прямо;
- Е. Все направления разрешены.
В каждом тестовом задании в первую очередь нужно обращать внимание на дорожные знаки. В этом случае мы видим информационно-указательный знак 5.7.1.
Он показывает направление движения на перекрестной дороге, на которой организовано одностороннее движение. То есть по той проезжей части можно двигаться только в направлении стрелки.
Тоесть, если водитель красного автомобиля свернет налево, то окажется на дороге с односторонним движением и будет ехать в неправильном направлении.
Однако может показаться, что водитель не может повернуть и направо, поскольку находится не в крайней полосе на дороге. Но внимательные читатели должны заметить, что автомобиль в правой полосе, с которой нужно делать поворот налево, сломался и включил аварийные сигналы. В таком случае, согласно ПДД, водителю красного авто разрешено совершить поворот направо с левого ряда на дороге.
Также следует упомянуть правило 10.7. В нем указано, что разворот запрещается:
- На железнодорожных переездах;
- На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- В туннелях;
- При видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- На пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, если там нет знаков, разрешающих разворот.
Поэтому водитель красного автомобиля может беспрепятственно повернуть направо, на дорогу с односторонним движением, развернуться или ехать прямо.
Правильный ответ Г.
Повернув направо, водитель окажется на дороге с односторонним движением. Соответственно поворот налево запрещен. Но разворот не запрещается, как и движение прямо.
Ранее OBOZ.UA публиковал задание о том, куда может поехать водитель, не нарушив правил.
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