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Куда разрешено повернуть водителю авто: задачи по ПДД для очень внимательных

Анна Онищенко
Авто Oboz
2 минуты
84
Куда разрешено повернуть водителю авто: задачи по ПДД для очень внимательных

Вождение требует не только умения управлять транспортным средством, но и досконального знания ПДД. Пренебрежение ими может привести к аварийным ситуациям, штрафам или даже лишению водительских прав.

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Поэтому каждый водитель должен знать каждый дорожный знак и быть невероятно внимательным на дороге. Telegram-канал За! Правилами поделился непростой задачей, которая проверит ваши водительские навыки.

Куда разрешено проехать водителю красного автомобиля?

Куда разрешено повернуть водителю авто: задачи по ПДД для очень внимательных
  • А. Прямо и направо;
  • Б. Только направо;
  • B. Все направления, кроме направо;
  • Г. Все направления, кроме налево;
  • Д. Только прямо;
  • Е. Все направления разрешены.

В каждом тестовом задании в первую очередь нужно обращать внимание на дорожные знаки. В этом случае мы видим информационно-указательный знак 5.7.1.

Куда разрешено повернуть водителю авто: задачи по ПДД для очень внимательных

Он показывает направление движения на перекрестной дороге, на которой организовано одностороннее движение. То есть по той проезжей части можно двигаться только в направлении стрелки.

Тоесть, если водитель красного автомобиля свернет налево, то окажется на дороге с односторонним движением и будет ехать в неправильном направлении.

Однако может показаться, что водитель не может повернуть и направо, поскольку находится не в крайней полосе на дороге. Но внимательные читатели должны заметить, что автомобиль в правой полосе, с которой нужно делать поворот налево, сломался и включил аварийные сигналы. В таком случае, согласно ПДД, водителю красного авто разрешено совершить поворот направо с левого ряда на дороге.

Также следует упомянуть правило 10.7. В нем указано, что разворот запрещается:

  • На железнодорожных переездах;
  • На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • В туннелях;
  • При видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • На пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, если там нет знаков, разрешающих разворот.

Поэтому водитель красного автомобиля может беспрепятственно повернуть направо, на дорогу с односторонним движением, развернуться или ехать прямо.

Правильный ответ Г.

Повернув направо, водитель окажется на дороге с односторонним движением. Соответственно поворот налево запрещен. Но разворот не запрещается, как и движение прямо.

Ранее OBOZ.UA публиковал задание о том, куда может поехать водитель, не нарушив правил.

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