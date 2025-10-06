В каком месте разрешено сделать остановку? Тест на знание ПДД

Каждый водитель знает, что остановиться в первом попавшемся удобном для этого месте в условиях городского трафика он не может. Но насколько хорошо вы помните требования ПДД по остановке авто?

Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Его задача заключается в том, чтобы правильно выбрать место, в котором водителю белого авто разрешается осуществить остановку. На выбор дается три варианта такого места, они обозначены буквами А, Б и В. А вот варианты ответа на это задание:

в местах А и Б; в местах Б и В; только в месте В; только в месте А; только в месте Б; все места запрещены.

Конечно, дать правильный ответ на эту задачу помогут знаки, размещенные на участке дороги, где решил припарковаться водитель. Их мы видим два. Это знак 3.34 "Остановка запрещена" и знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". И сразу можно понять, что остановиться в месте А водитель не сможет, ведь оно находится в зоне действия знака 3.34. Она, напомним, распространяется на участок от места его установки до ближайшего перекрестка за ним.

Но важно учесть, что дорожные знаки действуют только на той стороне дороги, где они установлены. То есть в зоне действия знака "Остановка запрещена" находится только место остановки А. Но может ли при этом водитель остановиться на левой стороне дороги с односторонним движением? Да, это разрешено пунктом 15.3 действующих ПДД. Итак, остановиться в точке Б водитель может.

Осталось разобраться только с точкой В. Чтобы выполнить остановку в этом месте, водителю нужно проехать несколько метров задним ходом. По логике может показаться, что при этом водитель будет ехать в противоположном от определенного направления движения. Но, обратившись к пункту 10.10 Правил, мы увидим, что на дорогах с односторонним движением разрешается движение задним ходом, если водитель не создаст опасности или препятствий для других участников дорожного движения.

Таким образом, получается, что водителю из этой задачи разрешается остановиться в местах А и Б. Правильным является второй вариант ответа.

