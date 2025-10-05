Какую траекторию поворота налево разрешено? Коварное задание по ПДД

Знание Правил дорожного движения(ПДД) является основой безопасности на дороге, поскольку они минимизируют риск аварий и обеспечивают порядок. Особенно важно понимать нюансы движения на сложных участках, например перекрестки с реверсивными полосами, где неправильная траектория может привести к серьезным последствиям.

Даже опытные водители могут ошибаться в таких ситуациях, поэтому регулярная проверка знаний является необходимым условием ответственного вождения. Незнание правил не освобождает от ответственности, а лишь увеличивает опасность для всех участников движения. Вот почему канал "По правилам" предложил тест, который проверяет навыки быстрого и правильного принятия решений.

Сложное задание по ПДД

Водителям было предложено определить правильную траекторию для поворота налево красного автомобиля на перекрестке, где есть реверсивная полоса. Эта полоса четко отделена соответствующей дорожной разметкой, и над ней установлен реверсивный светофор. Водитель красного автомобиля, желающий повернуть налево, уже включил соответствующий указатель поворота. Перед участниками теста стоял вопрос: какая изображенная траектория поворота разрешается – А, Б, обе или ни одна?

Ключевым моментом, от которого зависит правильность маневра, является сигнал реверсивного светофора. Если бы на светофоре горел зеленый сигнал, это бы позволяло движение по реверсивной полосе, и водитель должен был бы выполнять поворот по траектории А, поскольку это поворот с крайней левой полосы, как того требуют ПДД.

Правильный ответ

Однако согласно условиям задания, реверсивный светофор выключен. Согласно ПДД, выключенный реверсивный светофор категорически запрещает движение по этой полосе. Это означает, что полоса, идущая по траектории А, становится недоступной для использования. Следовательно, единственно правильной траекторией поворота налево в данной ситуации является траектория Б, которая использует полосу, расположенную справа от реверсивной.

Таким образом, правильным ответом на тест был вариант №2 – Траектория поворота Б.

Этот пример наглядно демонстрирует, как один выключенный светофор может полностью изменить правила маневрирования и подчеркивает необходимость всегда внимательно следить за дорожными знаками и световыми сигналами.

