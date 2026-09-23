В каком месте можно совершить остановку? Тест на знание ПДД

Остановить машину где вздумается не может ни один водитель – даже остановку и стоянку на дороге строго регулируют действующие ПДД. Но насколько хорошо вы их помните? Проверьте себя с помощью теста.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги, на котором водитель синего автомобиля хочет остановиться, и для этого ему предлагаются три места. Вам предстоит ответить, в каком месте ему это разрешено. Выберите один из вариантов:

только в месте В; в местах Б и В; только в месте Б; в местах А и Б; все места разрешены; все места запрещены.

Все три предложенных места отличаются лишь расстоянием от места проведения дорожных работ, обозначенного соответствующим дорожным знаком 1.37 "Дорожные работы". Такие зоны, согласно ПДД, имеют больше ограничений и запретов, чем обычная дорога; это касается и правил остановки и стоянки.

В нашем случае нужно вспомнить, насколько близко к дорожным работам можно останавливаться? Ответ на этот вопрос содержится в пункте 15.9. Согласно ему, остановка запрещается на расстоянии менее 10 м от обозначенного места проведения дорожных работ и в зоне их проведения, если это создаст препятствия для работающих технологических транспортных средств.

Итак, место А нашему водителю точно не подходит – это слишком близко. А вот места Б и В вполне допустимы, поскольку автомобиль в них будет находиться не ближе 10 м к месту дорожных работ. Правильным здесь является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить , кто из водителей нарушит правила, совершая поворот.

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