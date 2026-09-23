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В каком месте можно совершить остановку? Тест на знание ПДД

Юлия Потерянко
Авто Oboz
1 минута
129
В какой из этих трех точек может остановиться водитель синего автомобиля
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Остановить машину где вздумается не может ни один водитель – даже остановку и стоянку на дороге строго регулируют действующие ПДД. Но насколько хорошо вы их помните? Проверьте себя с помощью теста.

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги, на котором водитель синего автомобиля хочет остановиться, и для этого ему предлагаются три места. Вам предстоит ответить, в каком месте ему это разрешено. Выберите один из вариантов:

  1. только в месте В;
  2. в местах Б и В;
  3. только в месте Б;
  4. в местах А и Б;
  5. все места разрешены;
  6. все места запрещены.
Назовите точки, в которых водитель синего автомобиля может остановиться, не нарушив ПДД.

Все три предложенных места отличаются лишь расстоянием от места проведения дорожных работ, обозначенного соответствующим дорожным знаком 1.37 "Дорожные работы". Такие зоны, согласно ПДД, имеют больше ограничений и запретов, чем обычная дорога; это касается и правил остановки и стоянки.

В нашем случае нужно вспомнить, насколько близко к дорожным работам можно останавливаться? Ответ на этот вопрос содержится в пункте 15.9. Согласно ему, остановка запрещается на расстоянии менее 10 м от обозначенного места проведения дорожных работ и в зоне их проведения, если это создаст препятствия для работающих технологических транспортных средств.

Итак, место А нашему водителю точно не подходит – это слишком близко. А вот места Б и В вполне допустимы, поскольку автомобиль в них будет находиться не ближе 10 м к месту дорожных работ. Правильным здесь является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить , кто из водителей нарушит правила, совершая поворот.

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