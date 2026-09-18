Кто нарушит правила? Тест на знание ПДД

Смена направления движения на дороге – момент, требующий от водителя неукоснительного соблюдения требований ПДД. Проверьте свои знания с помощью интересного теста.

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Задача, опубликованная YouTube-каналом "За! Правилами", описывает нам интересную дорожную ситуацию. На участке дороги оказались три транспортных средства: желтый легковой автомобиль стоит сломанный на месте, а водители грузовика и красного автомобиля намерены повернуть направо. Ваша задача – определить, кто из них нарушит правила в изображенной ситуации. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

водитель синего грузовика; водитель красного автомобиля; оба нарушат; оба не нарушат правила.

Сначала присмотримся к грузовику. Его водитель поворачивает на дорогу, где в месте въезда есть полоса для разгона. Согласно траектории, описанной в условиях задачи, он сначала повернет на эту полосу, а уже потом с нее будет вливаться в транспортный поток. И именно этого от него требует пункт 10.8 действующих ПДД. Единственное, что стоит добавить – вливаясь таким образом в поток, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

В этом же самом пункте (10.8 ПДД) речь идет и о выезде с дороги, где в месте съезда имеется полоса торможения. Согласно правилам, водитель красного автомобиля перед поворотом направо должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.

Впрочем, как видим, наш водитель этого не делает. Но у него есть на это веская причина: он физически не может свернуть на полосу торможения, поскольку она занята желтым автомобилем. Тот сломался, на что указывает соответствующий знак, установленный позади него, и тем самым делает невозможным съезд на эту полосу.

Именно для таких случаев существует пункт 10.6 правил дорожного движения, который разрешает поворачивать не из соответствующего крайнего положения на проезжей части, если транспортное средство не может этого сделать из-за своих габаритов или по другим причинам, таким как- например, неподвижное препятствие в виде другого автомобиля. Но здесь главное – чтобы водитель красного автомобиля не создавал препятствий и опасности для других участников дорожного движения. Действовать нужно максимально осторожно.

Итак, учитывая все нюансы, видим, что оба наших водителя при выполнении запланированных маневров правила не нарушат. А значит, правильным является вариант ответа под номером четыре.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, кому должен уступить дорогу водитель зеленого автомобиля.

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