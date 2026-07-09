Надежные и доступные: эксперт назвал 5 лучших авто

Покупка надежного автомобиля при ограниченном бюджете часто становится непростым испытанием для многих современных водителей. Однако известный автоэксперт Люк Чиллингсворт уверяет, что на рынке есть несколько проверенных временем предложений, которые полностью оправдают каждую потраченную копейку.

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В его "антикризисный рейтинг" вошли модели от ведущих мировых брендов, стоимость которых на вторичном рынке сейчас не превышает отметку в 20 000 фунтов стерлингов (почти 1 200 000 грн). Каждый из этих вариантов имеет свои уникальные преимущества, однако их объединяют такие общие черты, как вместительные салоны, надежность и низкие затраты на обслуживание, пишет Daily Express.

Ford Focus

Этот семейный хэтчбек является одним из лидеров рынка, что автоматически гарантирует его владельцу очень дешевый и доступный ремонт. Благодаря огромному количеству запчастей, имеющихся на складах, регулярное техническое обслуживание автомобиля минимально ударит по кошельку. Кроме того, модель отличается просторным салоном, экономичной линейкой двигателей и высокими стандартами безопасности Euro 5, что делает автомобиль отличным выбором для повседневных семейных нужд.

Mazda MX-5

Культовая модель для настоящих авто-энтузиастов, позволяющая испытать чистый драйв без заоблачных затрат. Пока большинство современных автопроизводителей гонятся за чрезмерным комфортом, этот облегченный спорткар делает ставку на безупречно точное рулевое управление и четкую работу механической коробки передач. Минималистичный интерьер без лишней роскоши полностью компенсируется теми незабываемыми эмоциями, которые дарит поездка с открытым верхом в тёплый весенний день.

Toyota RAV4

Японский кроссовер много лет подряд удерживает лидерство в рейтингах долговечности, оставаясь идеальным вариантом для практичных покупателей. Помимо легендарной технической надежности, автомобиль предлагает огромный багажный отсек объемом 547 литров, в который легко поместятся вещи всей семьи. Надежные экземпляры, выпущенные в период с 2013 по 2019 годы, сейчас можно без проблем найти по цене даже ниже 16 000 фунтов.

Jaguar I-Pace

Если вы давно мечтали перейти на экологичный транспорт, но не хотели связываться с лизингом или кредитами, этот премиальный электромобиль станет отличным решением. Подержанные модели существенно подешевели, поэтому стильный и динамичный кроссовер мощностью 400 конских сил теперь доступен по очень привлекательной цене. Автомобиль обеспечивает солидный запас хода на одном заряде (от 375 до 465 км), а длительная заводская гарантия на аккумулятор сроком на 8 лет или 100 000 миль полностью нивелирует любые капиталовложения в случае неисправности.

Mazda 3

Этот автомобиль уверенно доминирует в сегменте компактных городских моделей, предлагая один из самых роскошных и эргономичных салонов в своем классе. Владельцы высоко ценят эту модель за беспроблемность в эксплуатации и крайне низкую стоимость ежедневного содержания. В настоящее время высококачественные экземпляры "тройки" в отличном состоянии представлены на рынке в достаточном количестве и полностью укладываются в лимит до 20 000 фунтов (почти 1 млн 200 тысяч грн).

OBOZ.UA ранее писал о самых надежных спортивных автомобилях.

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