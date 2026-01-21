Украинцы экономят с такими ценами: сколько стоят авто из Китая

Спрос на автомобили из КНР вырос, ведь благодаря низким ценам украинцы экономят при покупке. Машины из Китая в Украине действительно намного дешевле в сравнении с моделями европейского производства.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил все о ценах на китайские автомобили, которые в Украине пользовались самой высокой популярностью в 2025 году. Стоит учитывать, что украинцы покупали также модель Volkswagen, которая произведена в Китае.

VW ID.Unyx

Этот кроссовер очень популярен в Украине. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Цена Volkswagen ID.Unyx – от 24 000 долларов.

BYD Song Plus

Специфический кроссовер, который обладает очень "китайским" дизайном. Многих это отпугивает, но покупатели закрывают глаза на внешность из-за цены BYD Song Plus около 25 000 долларов.

BYD Leopard 3

Компактный китайский электрокар, который копирует дизайн известных внедорожников. В Украину эти машины начали привозить недавно, но они уже стали популярными. Весь секрет в цене – от 22 000 долларов.

Zeekr 7X

Цена Zeekr 7X в Украине – около 35 000 долларов. Так называемый премиальный китайский автомобиль.

BYD Sea Lion 07

Еще один дешевый автомобиль, который всем своим видом демонстрирует происхождение. Покупатели не обращают на это внимание при цене BYD Sea Lion 07 от 28 000 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый бюджетный кроссовер Toyota.