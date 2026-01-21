Бюджетник Toyota дешевле Duster удивил своим дизайном. Фото

Toyota решила удивить покупателей бюджетного кроссовера Raize, который продают дешевле Renault Duster. Даже в новой модификации с особым дизайном автомобиль сохранил доступность.

Детали о японской новинке сообщает Carscoops. Новая Toyota Raize GR Sport – особое исполнение компактного кроссовера, которое отличается от стандартной машины. Фактически, это заводской тюнинг Toyota, хотя программа модернизации ограничилась стайлингом.

Изменения включают новые бамперы, другие колесные диски диаметром 17 дюймов и особый декор. С таким пакетом бюджетный кроссовер Toyota Raize GR Sport смотрится довольно агрессивно.

Хотя технические характеристики не изменились. Стандартный двигатель выдает около 100 л.с. Цена Toyota Raize GR Sport – от 17 000 долларов.

Интересно, что эта модель известна и под другими именами. Первоначально бюджетный кроссовер появился как Daihatsu Rocky. А теперь у него появились и другие имена – Subaru Rex и Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

