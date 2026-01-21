УкраїнськаУКР
русскийРУС

Бюджетник Toyota дешевле Duster удивил своим дизайном. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
5,4 т.
Toyota Raize GR Sport

Toyota решила удивить покупателей бюджетного кроссовера Raize, который продают дешевле Renault Duster. Даже в новой модификации с особым дизайном автомобиль сохранил доступность.

Видео дня

Детали о японской новинке сообщает Carscoops. Новая Toyota Raize GR Sport – особое исполнение компактного кроссовера, которое отличается от стандартной машины. Фактически, это заводской тюнинг Toyota, хотя программа модернизации ограничилась стайлингом.

Изменения включают новые бамперы, другие колесные диски диаметром 17 дюймов и особый декор. С таким пакетом бюджетный кроссовер Toyota Raize GR Sport смотрится довольно агрессивно.

Toyota Raize GR Sport

Хотя технические характеристики не изменились. Стандартный двигатель выдает около 100 л.с. Цена Toyota Raize GR Sport – от 17 000 долларов.

Интересно, что эта модель известна и под другими именами. Первоначально бюджетный кроссовер появился как Daihatsu Rocky. А теперь у него появились и другие имена – Subaru Rex и Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

Ранее OBOZ.UA сообщал про недорогой кроссовер Dodge, который удивил своей ценой.