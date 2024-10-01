Украинский авторынок обрушился: лидирующую позицию заняла дешевая модель
Рынок новых автомобилей в Украине совсем недавно бумировал. А по итогам сентября обрушился. На рынке, как всегда, доминируют недорогие машины. А лидером опять стала известная дешевая модель.
В сентябре 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 5,7 тысяч экземпляров. Почти все автопроизводители в рейтинге предлагают в большей степени доступные автомобили.
Рынок упал на 30% в сравнении с предыдущим месяцем. Хотя отмечается рост на уровне погрешности (+0,1%) относительно сентября 2023 года.
Самые популярные автомобили в Украине:
- Toyota (840 шт.);
- Renault (541 шт.);
- Skoda (443 шт.);
- BMW (433 шт.);
- Volkswagen (336 шт.).
В лидерах – известные производители доступных моделей. В рейтинге доминируют недорогие машины. Они, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей. Но из пятерки в рейтинге выделяется BMW. Это единственная компания среди лидеров, которая предлагает довольно дорогие премиальные автомобили.
Лидер рынка – бюджетный кроссовер Renault Duster. Французский автопроизводитель продал таких 504 экземпляра среди общего количества 541 шт. своих авто в сентябре.
OBOZ.UA уже рассказывал про новый большой кроссовер Hyundai для семьи.