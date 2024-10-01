Украинский авторынок обрушился: лидирующую позицию заняла дешевая модель

Рынок новых автомобилей в Украине совсем недавно бумировал. А по итогам сентября обрушился. На рынке, как всегда, доминируют недорогие машины. А лидером опять стала известная дешевая модель.

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В сентябре 2024 года, по статистике организации "Укравтопром", рынок новых машин составил 5,7 тысяч экземпляров. Почти все автопроизводители в рейтинге предлагают в большей степени доступные автомобили.

Рынок упал на 30% в сравнении с предыдущим месяцем. Хотя отмечается рост на уровне погрешности (+0,1%) относительно сентября 2023 года.

Самые популярные автомобили в Украине:

Toyota (840 шт.); Renault (541 шт.); Skoda (443 шт.); BMW (433 шт.); Volkswagen (336 шт.).

В лидерах – известные производители доступных моделей. В рейтинге доминируют недорогие машины. Они, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей. Но из пятерки в рейтинге выделяется BMW. Это единственная компания среди лидеров, которая предлагает довольно дорогие премиальные автомобили.

Лидер рынка – бюджетный кроссовер Renault Duster. Французский автопроизводитель продал таких 504 экземпляра среди общего количества 541 шт. своих авто в сентябре.

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